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¿Qué diferencias tienen la miel y la jalea real y por qué no son lo mismo?

Leer en una etiqueta en el supermercado "miel" o "jalea real" es un detalle muy importante. Son dos alimentos con diferencias

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]

Muchos productos naturales y comunes, que consumimos con frecuencia, pueden que parezcan lo mismo, pero en realidad tienen muchas diferencias. Pensar que la miel y la jalea real son la misma cosa es un ejemplo claro de esto. Aunque ambos alimentos comparten características, son diferentes.

Siempre que veamos en el supermercado, la verdulería, la carnicería o el kiosco diversos alimentos con sus etiquetas y nombres, es muy importante saber que esas denominaciones no están ahí porque alguien se las inventó. Todo alimento tiene su etiquetado correspondiente y su nombre, basándose en los códigos alimentarios y regulaciones.

Qu&eacute; es la jalea real y en qu&eacute; se diferencia de la miel.

Qué es la jalea real y en qué se diferencia de la miel.

De esta forma, entender que los alimentos respetan denominaciones según sus ingredientes y la forma de elaboración nos muestra más transparencia sobre lo que consumimos y sobre su calidad. Hoy te cuento qué diferencias tienen la miel y la jalea real, cómo se obtienen, qué sabor tiene cada una y cómo se usan en la cocina.

Diferencias clave: ¿qué es la miel y qué es la jalea real?

El Código Alimentario Argentino es la Biblia de los alimentos y la guía que establece las especificaciones para que un producto, sea del tipo que sea, pueda elaborarse de manera segura, empacarse, rotularse y comercializarse.

Funciona más o menos así: si la definición de un alimento en el código dice que se denomina, por ejemplo, conserva a los alimentos animales o vegetales que fueron envasados herméticamente y sometidos a tratamientos térmicos para garantizar su inocuidad; todo alimento que se desee vender bajo este nombre tiene que cumplir con lo especificado.

Son dos alimentos muy diferentes.

Son dos alimentos muy diferentes.

Entonces, pensando desde este lugar, ¿qué diferencias tienen la miel y la jalea real y qué dice el Código sobre ellas? La miel se define como el producto natural elaborado por las abejas a partir del néctar de flores o secreciones vegetales. Prohíbe terminantemente el agregado de azúcares, colorantes o conservantes. Además, añade que este alimento no puede ser consumido por niños menores de un año.

¿Y de dónde salió la jalea real y por qué tiene diferencias? La jalea real es un alimento que se obtiene de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día. La segregan las abejas jóvenes y es el alimento que la abeja reina consume a lo largo de toda su vida.

La miel es el alimento elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores y la jalea real es una sustancia blanca y nutritiva que las abejas jóvenes segregan exclusivamente para alimentar a la reina.

Usos y propiedades: dos alimentos con diferencias

La miel está compuesta por azúcares simples. La jalea real contiene más agua, proteínas, lípidos, vitaminas y aminoácidos.

La jalea real pierde sus caracter&iacute;sticas y propiedades muy r&aacute;pido.&nbsp;

La jalea real pierde sus características y propiedades muy rápido.

La miel se usa como endulzante natural y potenciador de sabor en recetas dulces o saladas. La jalea real es un suplemento perecedero y delicado que se incorpora a yogures o batidos para que no pierda los nutrientes.

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