¿Qué diferencias tienen la miel y la jalea real y por qué no son lo mismo?

Diferencias clave: ¿qué es la miel y qué es la jalea real?

El Código Alimentario Argentino es la Biblia de los alimentos y la guía que establece las especificaciones para que un producto, sea del tipo que sea, pueda elaborarse de manera segura, empacarse, rotularse y comercializarse.

Funciona más o menos así: si la definición de un alimento en el código dice que se denomina, por ejemplo, conserva a los alimentos animales o vegetales que fueron envasados herméticamente y sometidos a tratamientos térmicos para garantizar su inocuidad; todo alimento que se desee vender bajo este nombre tiene que cumplir con lo especificado.

Son dos alimentos muy diferentes.

Entonces, pensando desde este lugar, ¿qué diferencias tienen la miel y la jalea real y qué dice el Código sobre ellas? La miel se define como el producto natural elaborado por las abejas a partir del néctar de flores o secreciones vegetales. Prohíbe terminantemente el agregado de azúcares, colorantes o conservantes. Además, añade que este alimento no puede ser consumido por niños menores de un año.

¿Y de dónde salió la jalea real y por qué tiene diferencias? La jalea real es un alimento que se obtiene de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día. La segregan las abejas jóvenes y es el alimento que la abeja reina consume a lo largo de toda su vida.

La miel es el alimento elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores y la jalea real es una sustancia blanca y nutritiva que las abejas jóvenes segregan exclusivamente para alimentar a la reina.

Usos y propiedades: dos alimentos con diferencias

La miel está compuesta por azúcares simples. La jalea real contiene más agua, proteínas, lípidos, vitaminas y aminoácidos.

La jalea real pierde sus características y propiedades muy rápido.

La miel se usa como endulzante natural y potenciador de sabor en recetas dulces o saladas. La jalea real es un suplemento perecedero y delicado que se incorpora a yogures o batidos para que no pierda los nutrientes.