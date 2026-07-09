Un objeto único: descubrimiento fue anunciado como un botón, pero era algo mucho más increíble

En un principio se pensó que el descubrimiento era un botón antiguo.

Alguien notó una cruz grabada con líneas dobles sobre la cara principal. Tal diseño alejó rápidamente la teoría del botón convencional. Una revisión minuciosa con lupa demostró un doblez extraño alrededor de una placa de cobre.

Un descubrimiento insospechado

Los especialistas del Museo Arqueológico intervinieron para estudiar la misteriosa pieza. Desarmar la estructura era imposible por su inmenso valor cultural. Los expertos tomaron radiografías para observar el reverso oculto bajo el cobre añadido.

Las imágenes mostraron un grifo mítico con rasgos combinados de león junto a un ave rapaz. Dicho símbolo confirmaba un origen muy anterior a las estimaciones iniciales.

La presunta baratija resultó ser una moneda medieval extremadamente rara. El diseño coincidía casi a la perfección con ejemplares hallados anteriormente en las Islas Feroe o Dinamarca.

Las acuñaciones con la cruz sobre cruz pertenecieron a una época histórica muy específica. El responsable de tales piezas fue el célebre líder noruego Magnus Berrføtt.

El rey de los vikingos

Aquel mandatario es conocido históricamente como el último soberano de los vikingos. Las crónicas señalan una célebre frase del monarca: "A un soberano se lo tiene para el honor o la gloria, mas nunca para una larga vida".

La moneda resultó ser un artefacto importante para investigar al último rey vikingo.

Durante sus escasos años en el poder impulsó una reforma económica crucial. Semejante medida aumentó el nivel de plata circulante. Su mandato terminó trágicamente tras una emboscada mortal en tierras irlandesas.

Sobreviven muy pocos ejemplares metálicos de aquel recordado rey nórdico. Antes de explorar la zona de Utstein, solo existían cuatro piezas documentadas con las características exactas del grifo.