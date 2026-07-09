Si tenés una cebolla a punto de podrirse en casa, tenés un tesoro en tus manos: qué hacer con ella

La cebolla es protagonista en miles de comidas y su uso está muy normalizado. Pero lo que muchos desconocen es que cuando no se consume a tiempo y se pone fea, solemos tirarla a la basura sin pensarlo. Pero en realidad esa cebolla todavía sirve y puede ser un pequeño tesoro práctico y útil dentro de la casa.
La cebolla sigue siendo la verdura estrella de siempre y lo más común es retirar la cáscara, abrirla al medio y descartar sus cáscaras o lo que esté feo. Sin embargo, cuando se "pone marrón" sigue concentrando gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden recuperarse y aprovecharse fácilmente. De hecho, hay muchos trucos para evitar que esto suceda y gracias al reciclaje, podés evitar tirarla y darle un nuevo uso.
Por qué la cebolla es un tesoro
De seguro alguna vez te pasó de que compraste cebollas, creíste que estaban divinas por fuera y al abrirlas estaban marrones. O te olvidaste alguna en el fondo de la heladera y cuando la ves, ya es demasiado tarde para consumirla. Sin duda no hay nada peor. Pero algo que pocos saben es que en realidad esta verdura no está del todo perdida y puede volver a convertirse en un tesoro, ya que sus beneficios son infinitos:
- Tienen antioxidantes.
- La cebolla ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.
- Mejora la salud digestiva.
- Están llenas de nutrientes.
- Tienen propiedades antiinflamatorias.
- Es una gran fuente de vitamina C.
- Favorece la salud ósea.
- La cebolla tiene propiedades antibacterianas.
Reciclaje: qué hacer con las cebollas feas y cómo reutilizarlas
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven y que usos puedes darle. Primero, es un resto orgánico útil en la jardinería y si no, sigue siendo útil para la cocina.
Con algunas cebollas que te hayan quedado sin usar y se hayan puesto medio feo podés hacer cebollitas en escabeche para chuparse los dedos. Para ello necesitas la cantidad de cebollas que tengas a mano, 1 litro de vinagre de vino, 4 dientes de ajo, sal, pimienta y un frasco grande en el que puedas guardarlas.
Cuando reúnas los materiales, pela las cebollitas y sécalas. Después hazles un corte en forma de cruz con un cuchillo para que el vinagre sea absorbido.
En frascos esterilizados colocar las cebollitas e incorporales el ajo. Ahora agrega el vinagre al frasco hasta que las cebollitas queden tapadas. Sumale sal y batí para que se unifiquen los ingredientes.
Deja reposar por unas dos semanas para que el sabor se intensifique y ¡listo! Así de fácil pasarás de tener una cebolla a punto de podrirse en una delicia.