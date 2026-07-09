Si tenés una cebolla a punto de podrirse en casa, tenés un tesoro en tus manos: qué hacer con ella

Tienen antioxidantes.

La cebolla ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.

ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Mejora la salud digestiva.

Están llenas de nutrientes.

Tienen propiedades antiinflamatorias.

Es una gran fuente de vitamina C.

Favorece la salud ósea.

La cebolla tiene propiedades antibacterianas.

Reciclaje: qué hacer con las cebollas feas y cómo reutilizarlas

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de palta en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven y que usos puedes darle. Primero, es un resto orgánico útil en la jardinería y si no, sigue siendo útil para la cocina.

Con algunas cebollas que te hayan quedado sin usar y se hayan puesto medio feo podés hacer cebollitas en escabeche para chuparse los dedos. Para ello necesitas la cantidad de cebollas que tengas a mano, 1 litro de vinagre de vino, 4 dientes de ajo, sal, pimienta y un frasco grande en el que puedas guardarlas.

Cuando reúnas los materiales, pela las cebollitas y sécalas. Después hazles un corte en forma de cruz con un cuchillo para que el vinagre sea absorbido.

En frascos esterilizados colocar las cebollitas e incorporales el ajo. Ahora agrega el vinagre al frasco hasta que las cebollitas queden tapadas. Sumale sal y batí para que se unifiquen los ingredientes.

Deja reposar por unas dos semanas para que el sabor se intensifique y ¡listo! Así de fácil pasarás de tener una cebolla a punto de podrirse en una delicia.