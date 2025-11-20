Ciencia y vinito: una charla que promete revelar los secretos del mundo nano en La Enoteca

Paula Angelomé2 La historia de la nanotecnología será uno de los temas a abordar por la investigadora Paula Angelomé.

“Contaré un poco de historia de la nanotecnología y mostraré por qué es un área con tanto interés hoy”, adelanta la científica. También presentará ejemplos de cómo se preparan nanomateriales metálicos, cómo se controlan sus propiedades y, sobre todo, para qué pueden servir.

Entre los usos que abordará se encuentran:

Degradar contaminantes ambientales.

Detectar enfermedades.

Verificar la calidad del vino, un guiño perfecto para el escenario elegido.

Además, responderá preguntas del público, desde las más técnicas hasta esas dudas cotidianas que todos alguna vez tuvimos: ¿son peligrosos los nanomateriales? ¿por qué cambiarán la medicina? ¿cómo es posible que algo tan pequeño tenga tanto impacto?

Un universo diminuto con historia

Aunque hoy la palabra “nano” parezca moderna, Angelomé recuerda que estos materiales llamaron la atención desde tiempos de los romanos. Su comportamiento único -se funden a temperaturas más bajas, cambian de color según su tamaño y son mucho más reactivos que los materiales tradicionales- ha despertado la curiosidad humana durante siglos.

Ese recorrido histórico también formará parte de la charla, que propone entender cómo el conocimiento científico avanza y se reinventa para mejorar la vida cotidiana.

Quién es Paula Angelomé

Angelomé es doctora de la UBA en Química Inorgánica, Analítica y Física, e investigadora del Conicet en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (CNEA-Conicet). Su trabajo se centra en el diseño y caracterización de películas delgadas de óxidos y nanopartículas metálicas, además de materiales compuestos.

Su trayectoria la llevó a recibir distinciones como:

– Premio Estímulo en Química (2019) de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

– Premio Nacional L’Oréal–UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” (2024)

Cuenta con más de 70 publicaciones científicas, numerosos proyectos dirigidos y la formación de nuevas generaciones de investigadores.

Sobre el ciclo Nexo Científico

Nexo Científico es una iniciativa que une a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (Conicet-UNCuyo), el Fondo Vitivinícola Mendoza y La Enoteca.

El nombre del ciclo lo dice todo: es un puente entre disciplinas, instituciones y públicos diversos. Busca promover conversaciones profundas y accesibles sobre temas científicos de impacto global, generando espacios para el debate crítico y la participación ciudadana.

La actividad está dirigida al público general, estudiantes y comunidad académica, y la entrada es libre y gratuita.

Los cupos son limitados y la inscripción ya está disponible en Eventbrite.