Empresarios canadienses destacaron en Mendoza el momento oportuno de Argentina respecto de la minería

jimena latorre con empresarios mineros canadienses Jimena Latorre explicó detalles de la política minera de Mendoza a empresarios de Canadá. Foto: Gobierno de Mendoza

Jornada técnica y ronda de negocios con canadiense

Mendoza recibió a una delegación de empresas de Alberta, Canadá, que arribó a la provincia para participar en una jornada técnica y una ronda de negocios orientadas a compartir experiencias, tecnologías y buenas prácticas en la gestión de campos petroleros maduros y convencionales.

Las actividades se desarrollaron en el Diplomatic Hotel y comenzaron con el "Seminario Internacional de Alberta a Mendoza: gestionando la complejidad de campos petroleros maduros", organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense junto con instituciones provinciales.

Una delegación con experiencia tecnológica y presencia internacional

La misión canadiense estuvo conformada por diez empresas de referencia global en innovación energética, especializadas en soluciones para perforación, completamiento, simulación, monitoreo, levantamiento artificial, capacitación técnica y servicios de control de presión.

Las empresas son:

Adaga Solutions: Optimización en perforación, completamiento y análisis en tiempo real.

Brace Tool: Herramientas de control de flujo, presión y accesorios wireline/slickline para fondo de pozo.

Cognitive Systems: Monitoreo avanzado de maquinaria eléctrica rotativa mediante tecnología patentada.

Computer Modelling Group (CMG): Simulación avanzada de yacimientos y análisis geocientífico.

DataCan Services: Equipos de medición de presión y temperatura para fondo y superficie.

Lateral Completions: Tecnologías solubles para terminación de pozos, como dissolvable frac plugs.

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology): Programas de capacitación técnica de alto nivel para el sector energético.

SSI Artificial Lift: Sistemas inteligentes de artificial lifting que permiten ajustar parámetros operativos sin detener el pozo.

Team Snubbing: Operación de equipos de snubbing y servicios de control de presión a nivel global.

Validere: Soluciones integradas para gestión de datos, calidad de fluidos y monitoreo ambiental (emisiones alcance 1, 2 y 3).

jimena latorre en el consulado de alemania Jimena Latorre también estuvo en el Consulado de Alemania. Foto: Gobierno de Mendoza

En el consulado de Alemania

El Consulado de la República Federal de Alemania en Mendoza organizó una reunión de empresas alemanas en Argentina para estrechar lazos y articular inversiones a futuro. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, resaltó la importancia de la coordinación internacional frente a la creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética.

“Hablar de transición energética implica hablar de cobre, litio, tierras raras y de todo lo que sostiene las tecnologías necesarias para transformar nuestras ciudades. Ningún país puede abordar ese desafío de manera aislada”, afirmó Jimena Latorre.

Latorre remarcó que Mendoza está avanzando en un proceso de actualización y fortalecimiento de su política minera, con el objetivo de recuperar competitividad y trabajar alineada al gobierno nacional y a socios estratégicos internacionales.

“La cooperación con Alemania representa una oportunidad para integrar conocimiento técnico, tecnología y capital orientado al desarrollo sostenible”, agregó Latorre.

Andreas Vollmer, cónsul honorario, destacó que “Alemania es líder en innovación y desarrollo tecnológico, y nos invita a buscar juntos soluciones para un futuro más sustentable y mejor para todos. Alemania siempre será un socio cercano y confiable para Argentina, como lo ha sido por los últimos 200 años“.

Fuente: Gobierno de Mendoza.