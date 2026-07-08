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El Xeneize está orgulloso

Boca celebró a Leandro Paredes tras su feroz cruce a Egipto y un hincha se lo tatuó

Leandro Paredes tuvo su partido soñado con la Selección argentina con una recuperación que se celebró como un gol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Leandro Paredes fue fundamental en el triunfo de Argentina.

Leandro Paredes fue fundamental en el triunfo de Argentina.

Se disputaba el minuto 90 entre Argentina y Egipto cuando Leandro Paredes se convirtió en héroe cuando retrocedió sobre sus pasos en posición de líbero para esperar el momento justo para cortar a Omar Marmoush en una jugada que se convirtió en memorable ya que el partido estaba 2 a 2 y fue fundamental para la continuidad de la Albiceleste en el Mundial.

Esto provocó dos reacciones, entre tantas otras, que relataremos a continuación: Boca infló el pecho por su mediocampista y un fanático se tatuó la jugada de Paredes.

Leandro Paredes y una recuperaci&oacute;n memorable.

Leandro Paredes y una recuperación memorable.

Boca celebró a Leandro Paredes en las redes sociales

El Xeneize realizó una serie de publicaciones para poner en valor la actuación de su capitán: "Partidazo del 5 de Argentina", "Del corazón de La Boca a la boca de todo el mundo" y también publicaron el video de la recuperación con el mensaje de "Esto es Boca".

Luego la cuenta oficial del conjunto de La Ribera continuó subiendo fotos del número 5 y lo acompañó con: "Sonríe nuestro capitán, sonreímos todos".

Un hincha se tatuó a Leandro Paredes

En medio de la fiebre mundialista un hincha identificado en Instagram como "Adri Aguilera82" decidió tatuarse al mediocampista de la Argentina y de Boca. Lo particular de su elección es que lleva en su piel el quite que Paredes realizó frente a Egipto.

El tatuaje de la hist&oacute;rica jugada de Leandro Paredes.

El tatuaje de la histórica jugada de Leandro Paredes.

No es la primera vez que el camino del fanático y de Paredes se encuentran ya que lo conoció en uno de los entrenamientos de Boca en el predio de Ezeiza donde el mediocampista le firmó un autógrafo en la pierna que también terminó con un tatuaje.

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