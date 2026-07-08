Boca celebró a Leandro Paredes tras su feroz cruce a Egipto y un hincha se lo tatuó

Luego la cuenta oficial del conjunto de La Ribera continuó subiendo fotos del número 5 y lo acompañó con: "Sonríe nuestro capitán, sonreímos todos".

Sonríe nuestro capitán, sonreímos todos pic.twitter.com/E9EwNrda2J — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2026

Un hincha se tatuó a Leandro Paredes

En medio de la fiebre mundialista un hincha identificado en Instagram como "Adri Aguilera82" decidió tatuarse al mediocampista de la Argentina y de Boca. Lo particular de su elección es que lleva en su piel el quite que Paredes realizó frente a Egipto.

El tatuaje de la histórica jugada de Leandro Paredes.

No es la primera vez que el camino del fanático y de Paredes se encuentran ya que lo conoció en uno de los entrenamientos de Boca en el predio de Ezeiza donde el mediocampista le firmó un autógrafo en la pierna que también terminó con un tatuaje.