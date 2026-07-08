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Todos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026: días y horarios

La Copa del Mundo 2026 ya tiene definido los cruces de cuartos de final. Cómo es la agenda de los enfrentamientos

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina avanzó a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. 

La Selección argentina avanzó a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. 

La Copa del Mundo 2026 se encamina a su recta final y el cuadro de cuartos de final quedó conformado luego de la victoria de Suiza sobre Colombia. Para la Selección argentina, la ardua batalla ante Egipto la dejó con el boleto para formar parte de las mejores ocho selecciones del mundo.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Suiza y la Selección argentina son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Estas 8 selecciones ya tienen cruce confirmado.

La Selecci&oacute;n argentina avanz&oacute; a cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Egipto.&nbsp;

La Selección argentina avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Egipto.

Así están los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos fue el primer equipo en adquirir su boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 al eliminar a Canadá por 3 a 0. El elenco africano se metió en esta instancia y su rival será Francia, equipo que lo eliminó en Mundial de Qatar 2022 en semifinales.

Francia viene de vencer por la mínima a Paraguay y tiene a Mbappé (junto con Haaland) como segundo máximo artillero del certamen, detrás de Messi.

Espa&ntilde;a dej&oacute; en el camino a Portugal y avanz&oacute; a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

España dejó en el camino a Portugal y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

España dejó en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo luego de vencerla por la mínima diferencia. Su rival en cuartos de final será Bélgica, que viene de golear por 4 a 1 a Estados Unidos, en un partido atravesado por la polémica luego de la intervención de Donald Trump para que le quitaran la expulsión a Balogun y éste pudiera formar parte de la nómina norteamericana.

Noruega pisó fuerte y dejó afuera a Brasil en lo que significó la despedida de Neymar de la Verdeamarela. Con un Haaland inspirado en goles, el equipo europeo avanzó de fase y su adversario será Inglaterra, que viene de dejar en el camino al otro anfitrió, México.

Por último, la Selección argentina logró una remontada épica en Atlanta y dejó afuera a Egipto para meterse entre los mejores de la Copa del Mundo 2026. Su rival será Suiza que viene de eliminar a Colombia en la instancia de penales.

Cronograma cuartos de final

Francia vs Marruecos – Jueves 9 de julio, 17 horas, Gillette Stadium de Boston.

España vs Bélgica – Viernes 10 de julio, 16 horas, SoFi Stadium de Los Angeles.

Noruega vs Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18 horas, Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs Suiza – Sábado 11 de julio, 22 horas, Arrowhead Stadium de Kansas.

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