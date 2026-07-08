Todos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026: días y horarios

Francia viene de vencer por la mínima a Paraguay y tiene a Mbappé (junto con Haaland) como segundo máximo artillero del certamen, detrás de Messi.

España dejó en el camino a Portugal y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

España dejó en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo luego de vencerla por la mínima diferencia. Su rival en cuartos de final será Bélgica, que viene de golear por 4 a 1 a Estados Unidos, en un partido atravesado por la polémica luego de la intervención de Donald Trump para que le quitaran la expulsión a Balogun y éste pudiera formar parte de la nómina norteamericana.

Noruega pisó fuerte y dejó afuera a Brasil en lo que significó la despedida de Neymar de la Verdeamarela. Con un Haaland inspirado en goles, el equipo europeo avanzó de fase y su adversario será Inglaterra, que viene de dejar en el camino al otro anfitrió, México.

Por último, la Selección argentina logró una remontada épica en Atlanta y dejó afuera a Egipto para meterse entre los mejores de la Copa del Mundo 2026. Su rival será Suiza que viene de eliminar a Colombia en la instancia de penales.

Cronograma cuartos de final

Francia vs Marruecos – Jueves 9 de julio, 17 horas, Gillette Stadium de Boston.

España vs Bélgica – Viernes 10 de julio, 16 horas, SoFi Stadium de Los Angeles.

Noruega vs Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18 horas, Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs Suiza – Sábado 11 de julio, 22 horas, Arrowhead Stadium de Kansas.