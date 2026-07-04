Marruecos eliminó del Mundial 2026 al anfitrión Canadá y es el primer clasificado a cuartos

Además el guardavakkas de Canadá Maxime Crépeau salvó el arco del anfitrión en dos ocasiones antes sendas llegadas de Soufiane Rahimi.

Pero en el segundo tiempo llegó la apertura del marcador a través de una pelota parada. El combinado canadiense generó una falta en defensa, vino la jugada preparada del defensor del PSG francés Achraf Hakimi y apareció Ounahi en la entrada de la medialuna y le pegó como venía para poner el 1-0.

Un tiro libre de David muy cerca del área pasó por arriba del travesaño. No podía empatar el combinado orientado por Jesse Marsch.

Marruecos eliminó del Mundial a Canadá.

David tiraba desde lejos y Bounou mandaba el balón al córner estirándose.

A los 36' Marruecos metió una contra letal, Brahim Diaz hizo una gran jugada con un freno demoledor y se la cedió a Ounahi, la figura del partido, para que marcara el 2-0 con un fuerte remate.

Se estremecía el travesaño con un cabezazo de Rahimi y se salvaba el arco canadiense.

Rahimi selló la goleada y Marruecos va a cuartos.

Lo que viene para Marruecos en el Mundial 2026

Tras eliminar a Canadá en los octavos de final, Marruecos se medirá en los cuartos de final con el ganador del duelo entre Paraguay y Francia, que se jugará este sábado.