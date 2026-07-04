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Marruecos eliminó del Mundial 2026 al anfitrión Canadá y es el primer clasificado a cuartos

Marruecos dejó afuera del Mundial 2026 al anfitrión Canadá, tras golearlo este sábado con un doblete de Mohamed Ounahi, en un encuentro de los octavos de final

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Todos abrazan a Ounahi, el héroe de Marruecos en la goleada ante Canadá.

Todos abrazan a Ounahi, el héroe de Marruecos en la goleada ante Canadá.

Marruecos eliminó al anfitrión Canadá del Mundial 2026, tras golearlo por 3 a 0 este sábado -con un doblete de Mohamed Ounahi-, en un encuentro de los octavos de final que se jugó en el Houston Estadium de Estados Unidos. Así el equipo africano se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Azzedine Ounahi le dio el triunfo a los dirigidos por Mohamed Ouahbi, ya que marcó a los 4' y a los 36' del complemento. Soufiane Rahimi cerró la cuenta a los 54 minutos de esa misma etapa.

Marruecos fue m&aacute;s que Canad&aacute;.

Marruecos fue más que Canadá.

En el primer tiempo se pueden contabilizar dos mano a mano que tapó el arquero marroquí Yassine Bounou a Jonathan David y a Tani Oluwaseyi.

Además el guardavakkas de Canadá Maxime Crépeau salvó el arco del anfitrión en dos ocasiones antes sendas llegadas de Soufiane Rahimi.

Pero en el segundo tiempo llegó la apertura del marcador a través de una pelota parada. El combinado canadiense generó una falta en defensa, vino la jugada preparada del defensor del PSG francés Achraf Hakimi y apareció Ounahi en la entrada de la medialuna y le pegó como venía para poner el 1-0.

Un tiro libre de David muy cerca del área pasó por arriba del travesaño. No podía empatar el combinado orientado por Jesse Marsch.

Marruecos elimin&oacute; del Mundial a Canad&aacute;.

Marruecos eliminó del Mundial a Canadá.

David tiraba desde lejos y Bounou mandaba el balón al córner estirándose.

A los 36' Marruecos metió una contra letal, Brahim Diaz hizo una gran jugada con un freno demoledor y se la cedió a Ounahi, la figura del partido, para que marcara el 2-0 con un fuerte remate.

Se estremecía el travesaño con un cabezazo de Rahimi y se salvaba el arco canadiense.

Rahimi selló la goleada y Marruecos va a cuartos.

Lo que viene para Marruecos en el Mundial 2026

Tras eliminar a Canadá en los octavos de final, Marruecos se medirá en los cuartos de final con el ganador del duelo entre Paraguay y Francia, que se jugará este sábado.

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