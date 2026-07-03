Así quedaron conformados los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final iniciarán este sábado, 4 de julio, y llegarán a su fin el martes 7. Allí se terminarán de conocerse a los clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Es decir, ocho países continuarán en carrera por alzarse con el título.
Francia enfrentará a Paraguay en los octavos de final.
Los días y horarios de los partidos son los siguientes:
Sábado 4 de julio
- 14 hs - Canadá vs. Marruecos
- 18 hs - Paraguay vs. Francia
Domingo 5 de julio
- 17 hs - Brasil vs. Noruega
- 15 hs - México vs. Inglaterra
Lunes 6 de julio
- 16 hs - Portugal vs. España
- 21 hs - Estados Unidos vs. Bélgica
Martes 7 de julio
- 13 hs - Argentina vs. Egipto
- 17 hs - Suiza vs. Colombia/Ghana