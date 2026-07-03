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Mundial 2026

Así quedaron conformados los octavos de final del Mundial 2026

Este sábado comenzarán a disputarse los octavos de final del Mundial 2026. Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia serán los primeros en ver acción

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Canadá abrirá los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá abrirá los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no da respiro. Tras la finalización de los 16avos de final, donde equipos como Países Bajos, Alemania y Croacia armaron sus valijas, rápidamente se pondrán en marcha los octavos de final de la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Este sábado, 4 de julio, se pondrá en marcha una nueva instancia de playoffs con dos partidos que prometen ser apasionantes: Canadá-Marruecos y Paraguay- Francia.

Paraguay eliminó a Alemania y se metió en octavos de final del Mundial 2026.

Paraguay eliminó a Alemania y se metió en octavos de final del Mundial 2026.

Días y horarios de los octavos de final del Mundial

Luego de los 16 partidos correspondientes a los 16avos de final, instancia que tuvo su estreno en el actual Mundial 2026, son 16 los equipos que siguen con vida (comenzaron 48).

Los octavos de final iniciarán este sábado, 4 de julio, y llegarán a su fin el martes 7. Allí se terminarán de conocerse a los clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Es decir, ocho países continuarán en carrera por alzarse con el título.

Francia enfrentará a Paraguay en los octavos de final.

Francia enfrentará a Paraguay en los octavos de final.

Los días y horarios de los partidos son los siguientes:

Sábado 4 de julio

  • 14 hs - Canadá vs. Marruecos
  • 18 hs - Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio

  • 17 hs - Brasil vs. Noruega
  • 15 hs - México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

  • 16 hs - Portugal vs. España
  • 21 hs - Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

  • 13 hs - Argentina vs. Egipto
  • 17 hs - Suiza vs. Colombia/Ghana

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