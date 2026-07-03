Así quedaron conformados los octavos de final del Mundial 2026

Este sábado, 4 de julio, se pondrá en marcha una nueva instancia de playoffs con dos partidos que prometen ser apasionantes: Canadá-Marruecos y Paraguay- Francia.

Paraguay eliminó a Alemania y se metió en octavos de final del Mundial 2026.

Días y horarios de los octavos de final del Mundial

Luego de los 16 partidos correspondientes a los 16avos de final, instancia que tuvo su estreno en el actual Mundial 2026, son 16 los equipos que siguen con vida (comenzaron 48).