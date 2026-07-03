El sufrimiento hecho fútbol. La Selección argentina sacó adelante un partido de esos que te acortan la vida cinco años, un 3-2 ante la durísima Cabo Verde en el tiempo suplementario que dejó a más de uno con el corazón en la boca en estos dieciseisavos de final.
"Demostraron que...": Scaloni felicitó a Cabo Verde tras el agónico triunfo de la Selección argentina
Tras el agónico triunfo de la Selección argentina, Scaloni felicitó a Cabo Verde, y aseguró que "no hay partidos fáciles" en el Mundial 2026
Tras el pitazo final y con las pulsaciones todavía a mil, Lionel Scaloni fue entrevistado en el campo de juego. Lejos de la euforia, el DT de la Albiceleste eligió la templanza y, sobre todo, el respeto absoluto hacia un rival que puso de rodillas por varios pasajes al defensor del título en el Mundial 2026.
Scaloni se rindió ante Cabo Verde luego del agónico triunfo argentino
Fiel a su estilo reflexivo y con las pulsaciones todavía altas tras el alargue, el de Pujato reconoció la enorme paridad de la llave: "Hubiera sido una locura perder, pero siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde". Además, dejó en claro lo que significa jugar esta Copa del Mundo donde las distancias se achicaron: "No hay rival fácil".
Argentina respira y ya piensa en Egipto, el rival del próximo martes. Scaloni toma nota en su centenario con el buzo de la Selección y el sueño de la defensa del título sigue en marcha, tan agónico como necesario.