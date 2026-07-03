"Demostraron que...": Scaloni felicitó a Cabo Verde tras el agónico triunfo de la Selección argentina

Tras el pitazo final y con las pulsaciones todavía a mil, Lionel Scaloni fue entrevistado en el campo de juego. Lejos de la euforia, el DT de la Albiceleste eligió la templanza y, sobre todo, el respeto absoluto hacia un rival que puso de rodillas por varios pasajes al defensor del título en el Mundial 2026.

Si no se sufre no vale: la Selección Argentina eliminó a Cabo Verde y está en los octavos de final del Mundial 2026.

Scaloni se rindió ante Cabo Verde luego del agónico triunfo argentino

"HOY DEMOSTRARON QUE SON UN GRAN EQUIPO"



Lionel Scaloni valoró el partido que le hizo Cabo Verde a Argentina y que se llevó la Albiceleste por 3-2.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/i8BZ97m4VL — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Fiel a su estilo reflexivo y con las pulsaciones todavía altas tras el alargue, el de Pujato reconoció la enorme paridad de la llave: "Hubiera sido una locura perder, pero siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde". Además, dejó en claro lo que significa jugar esta Copa del Mundo donde las distancias se achicaron: "No hay rival fácil".