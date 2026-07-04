Los hinchas argentinos en Miami, entre la euforia y el desahogo por la clasificación a octavos de final

Este partido pudo haber sido el Arabia Saudita del actual Mundial, aunque ahora Scaloni y los jugadores saben que no hay margen de error y los hinchas no dejan de confiar en un equipo que nos ha dado muchas alegrías en estos últimos años.

El análisis de Pablo Álvarez

Atlanta, el próximo paso de la marea celeste y blanca

La Selección argentina ya dejó atrás un durísimo examen ante Cabo Verde, y ahora afrontará un nuevo desafío por los octavos de final en el Mundial 2026, en busca del bicampeonato.

El rival será Egipto, el martes, en Atlanta y aunque hay pocos días para recuperar fuerzas, los hinchas argentinos, con el mismo sentimiento que los jugadores, no paraban de decir "nos vamos a Atlanta" con toda la fe puesta en La Scaloneta.

Si supera la próxima fase, Argentina jugará los cuartos de final el sábado 11 en Kansas City frente al ganador de Suiza y Colombia, pero para eso falta mucho y después del desahogo de este viernes en Miami hay que recuperar fuerzas para seguir alentando.