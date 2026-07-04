La Selección argentina le ganó con lo justo a Cabo Verde y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, aunque su actuación sembró más dudas que certezas y los miles de hinchas argentinos en Miami compartieron una sensación más de desahogo que de euforia después de los 120' de juego.
Los hinchas argentinos en Miami, entre la euforia y el desahogo por la clasificación a octavos de final
La Selección argentina le ganó con lo justo a Cabo Verde y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, aunque los miles de hinchas argentinos en Miami compartieron una sensación más de desahogo que de euforia
En la más argentina y futbolera de las sedes del Mundial 2026 y ante un estadio con inmensa mayoría de hinchas albicelestes, los dirigidos por Lionel Scaloni no hicieron un buen partido y tuvieron que dejar todo para superar a los africanos, tal como lo hicieron los fanáticos alentando antes, durante y después del encuentro, sin perder la confianza.
La gran labor de Lisandro Martínez, el golazo de Lionel Messi, quien volvió a ser el mejor y el gol del Cuti terminaron salvando a la Selección argentina en el tiempo extra, pero los delanteros siguen sin hacer goles y el equipo no fue capaz de sostener el resultado, algo que en Qatar le había pasado ante Arabia Saudita, Australia, Países Bajos y Francia, aunque el poderío ofensivo siempre se terminó imponiendo.
Este partido pudo haber sido el Arabia Saudita del actual Mundial, aunque ahora Scaloni y los jugadores saben que no hay margen de error y los hinchas no dejan de confiar en un equipo que nos ha dado muchas alegrías en estos últimos años.
El análisis de Pablo Álvarez
Atlanta, el próximo paso de la marea celeste y blanca
La Selección argentina ya dejó atrás un durísimo examen ante Cabo Verde, y ahora afrontará un nuevo desafío por los octavos de final en el Mundial 2026, en busca del bicampeonato.
El rival será Egipto, el martes, en Atlanta y aunque hay pocos días para recuperar fuerzas, los hinchas argentinos, con el mismo sentimiento que los jugadores, no paraban de decir "nos vamos a Atlanta" con toda la fe puesta en La Scaloneta.
Si supera la próxima fase, Argentina jugará los cuartos de final el sábado 11 en Kansas City frente al ganador de Suiza y Colombia, pero para eso falta mucho y después del desahogo de este viernes en Miami hay que recuperar fuerzas para seguir alentando.