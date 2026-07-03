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Mundial 2026

Resumen y goles del triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección argentina le ganó a Cabo Verde, en el alargue, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi pasa entre varios jugadores de Cabo Verde.

Messi pasa entre varios jugadores de Cabo Verde.

La Selección argentina derrotó por 3 a 2 a Cabo Verde, este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami, y así se metió en los octavos de final. El elenco nacional se medirá el próximo martes a las 13 hora de nuestro país con Egipto, que venció por penales a Australia.

A los 29' del primer tiempo Lionel Messi abrió la cuenta para Argentina. A los 13' del complemento Deroy Duarte empató para Cabo Verde. A los 2 minutos del primer suplementario Lisandro Martínez puso el 2-1 y a los 12' Jovane Cabral volvió a igualar. Pero a los 5' del segundo suplementario el Cuti Romero marcó de cabeza el 3-2 (para el árbitro el tanto fue de Diney Borges en contra).

El defensor de la Selecci&oacute;n argentina Facundo Medina est&aacute; expectante ante Jamiro Monteiro.

El defensor de la Selección argentina Facundo Medina está expectante ante Jamiro Monteiro.

El elenco nacional arrancó el partido controlando la pelota, mientras que su rival se abroquelaba atrás y trataba salir de contragolpe.

En algunos lapsos del partido Cabo Verde buscaba meter alguna contra, pero la Albiceleste inmediatamente recuperaba la pelota.

Un tiro cruzado de Messi a los 14' del primer tiempo representaba la primera llegada argentina. El tiro de Leo se iba desviado.

A los 17' un tiro libre de Messi era controlado abajo por Vozinha.

Tardaba en llegar, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni no se desesperaba. Partió el pase de Lisandro Martínez desde el círculo central y Messi definió con maestría. La Pulga marcaba su gol número 20 en Mundiales.

Cabo Verde trataba de reaccionar, pero no tenía profundidad en sus ataques.

El último campeón del mundo generaba otra chance de gol que atajaba Vozinha.

Cabo Verde tenía una nueva llegada y Dibu Martínez respondía con solvencia.

Sin embargo, se complicaba el partido porque Deroy Duarte marcaba para los africanos.

Luego Vozinha le tapaba un mano a mano a Messi.

Un tiro libre de Leo era atajado por Vozinha.

Un tiro desde lejos de Paredes era controlado por Vozinha.

El partido se iba al alargue.

La Selección argentina lo definió en el suplementario

A los 2 minutos del suplementario Lisandro Martínez lo fusiló al arquero y el elenco nacional festejaba.

Jovane Cabral ponía el 2-2 con un gran gol. Sufría la Albiceleste.

Y a los 5' del segundo suplementario Cuti Romero le daba la ventaja a la Albiceleste con un cabezazo, tras el gran tiro de esquina de Messi.

La Selección argentina pasó a octavos con lo justo.

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