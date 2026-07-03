Resumen y goles del triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

En algunos lapsos del partido Cabo Verde buscaba meter alguna contra, pero la Albiceleste inmediatamente recuperaba la pelota.

Un tiro cruzado de Messi a los 14' del primer tiempo representaba la primera llegada argentina. El tiro de Leo se iba desviado.

A los 17' un tiro libre de Messi era controlado abajo por Vozinha.

Tardaba en llegar, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni no se desesperaba. Partió el pase de Lisandro Martínez desde el círculo central y Messi definió con maestría. La Pulga marcaba su gol número 20 en Mundiales.

Cabo Verde trataba de reaccionar, pero no tenía profundidad en sus ataques.

El último campeón del mundo generaba otra chance de gol que atajaba Vozinha.

Cabo Verde tenía una nueva llegada y Dibu Martínez respondía con solvencia.

Sin embargo, se complicaba el partido porque Deroy Duarte marcaba para los africanos.

Luego Vozinha le tapaba un mano a mano a Messi.

Un tiro libre de Leo era atajado por Vozinha.

Un tiro desde lejos de Paredes era controlado por Vozinha.

El partido se iba al alargue.

La Selección argentina lo definió en el suplementario

A los 2 minutos del suplementario Lisandro Martínez lo fusiló al arquero y el elenco nacional festejaba.

Jovane Cabral ponía el 2-2 con un gran gol. Sufría la Albiceleste.

Y a los 5' del segundo suplementario Cuti Romero le daba la ventaja a la Albiceleste con un cabezazo, tras el gran tiro de esquina de Messi.

La Selección argentina pasó a octavos con lo justo.