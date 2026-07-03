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Mundial 2026

"Es el peorcito": la crítica de los hinchas de la Selección argentina en pleno partido ante Cabo Verde

Mientras la Selección argentina se juega la clasificación a octavos de final contra Cabo Verde, los hinchas realizaron una crítica en las redes sociales

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los hinchas de la Selección argentina demostraron su disconformidad con un futbolista. 

Los hinchas de la Selección argentina demostraron su disconformidad con un futbolista. 

La Selección argentina está jugando un partido chivo en Miami, de esos donde el margen de error es mínimo. El Hard Rock Stadium late al ritmo de la Copa del Mundo 2026 y, aunque el resultado acompaña gracias a la vigencia eterna de Lionel Messi, el termómetro de las redes sociales no perdona.

En el ojo de la tormenta, el apuntado por los hinchas tiene nombre y apellido: Nahuel Molina, quien viene siendo cuestionado por su nivel en varios partidos del Mundial 2026.

Nahuel Molina, el principal apuntado por los hinchas de la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Nahuel Molina, el principal apuntado por los hinchas de la Selección argentina.

Nahuel Molina, el principal apuntado en el partido vs Cabo Verde

El lateral derecho del Atlético de Madrid se convirtió en la principal tendencia de debate durante los primeros 45 minutos. Los usuarios de X (ex Twitter) no tardaron en descargar su frustración por el rendimiento del defensor de la Scaloneta, tildándolo de ser "el peorcito" de un equipo que, por lo demás, se muestra sólido en busca de los octavos de final.

Hay una realidad ineludible y netamente futbolística detrás del rendimiento del ex-Boca: la falta de ritmo. Molina llegó a la cita mundialista con los días contados tras sufrir un desgarro muscular apenas un mes antes del debut.

El lateral derecho, un puesto que genera debate

La exigencia física de este torneo es total, y frente a la velocidad y el despliegue físico que propone el seleccionado de Cabo Verde, las transiciones defensivas del cordobés quedaron bajo la lupa. Las marcas tardías y la imprecisión en los retrocesos fueron los principales argumentos que alimentaron el descontento popular.

Sin embargo, el fútbol es dinámico y Lionel Scaloni sabe que recuperar la mejor versión del lateral es clave para lo que viene.

Con la ventaja parcial y el boleto a la próxima fase casi en el bolsillo, el segundo tiempo será vital para ver si Molina logra asentarse, ganar confianza y acallar unas críticas virtuales que, a menudo, carecen de la paciencia que el cuerpo técnico sí está dispuesto a tener.

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