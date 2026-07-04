Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, es el entrenador de la Selección de Cabo Verde, que este viernes se despidió del Mundial 2026, donde los Tiburones Azules lograron una histórica actuación y le jugaron de igual a igual a la vigente campeona mundial en los 16avos. de final.
El DT de Cabo Verde al despedirse del Mundial 2026: "Creo que le hemos dado honor a nuestro país"
Bubista, el entrenador de la Selección de Cabo Verde, resaltó la entrega de sus jugadores, que pusieron en aprietos a los favoritos de este Mundial 2026
Este viernes Cabo Verde quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3 a 2 frente a la Selección Argentina en el tiempo suplementario en un electrizante partido. Sin embargo, su entrenador, Bubista, destacó el desempeño de sus jugadores y aseguró que el equipo representó con orgullo a su país en su histórica primera participación en una Copa del Mundo.
El orgullo del DT de Cabo Verde tras la caída ante la Selección Argentina
La gran entrega de los jugadores de Cabo Verde en todo el Mundial 2026
Los Tiburones Azules nunca bajaron los brazos y lograron igualar el marcador en dos oportunidades frente al vigente campeón del mundo, por lo que llevaron el encuentro al alargue antes de caer en Miami y despedirse de su primera Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.
El caboverdiano Bubista, que como jugador se desempeñó en el Badajoz del fútbol español, resaltó el esfuerzo colectivo y el gran rendimiento logrado en este Mundial 2026, donde históricamente debutó y clasificó a los playoffs.
El técnico de Cabo Verde se lamentó que dos de los tres tantos argentinos llegaran a través de la pelota parada, un aspecto que consideró determinante en el resultado.
“Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores. Nuestro país ha demostrado dignidad en este Mundial. Hemos demostrado nuestro carácter y nuestra identidad”, sostuvo.
Cabo Verde cerró así una actuación histórica en su debut mundialista: en la fase de grupos empató 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita para avanzar a dieciseisavos, donde volvió a exhibir su solidez defensiva y puso contra las cuerdas a Argentina antes de despedirse de la Copa Mundial de Fútbol 2026.