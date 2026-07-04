El DT de Cabo Verde al despedirse del Mundial 2026: "Creo que le hemos dado honor a nuestro país"

Los Tiburones Azules de Cabo Verde lograron entrar en la consideración mundial en base a entrega, sacrificio y efectividad futbolística.

El caboverdiano Bubista, que como jugador se desempeñó en el Badajoz del fútbol español, resaltó el esfuerzo colectivo y el gran rendimiento logrado en este Mundial 2026, donde históricamente debutó y clasificó a los playoffs.

"Se trata de estar orgullosos del equipo y del grupo de trabajo. Creo que le hemos dado honor a nuestro país. Jugamos contra los campeones del mundo, empatamos dos veces y fuimos al tiempo extra", Bubista, DT de Cabo Verde "Se trata de estar orgullosos del equipo y del grupo de trabajo. Creo que le hemos dado honor a nuestro país. Jugamos contra los campeones del mundo, empatamos dos veces y fuimos al tiempo extra", Bubista, DT de Cabo Verde

El técnico de Cabo Verde se lamentó que dos de los tres tantos argentinos llegaran a través de la pelota parada, un aspecto que consideró determinante en el resultado.

“Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores. Nuestro país ha demostrado dignidad en este Mundial. Hemos demostrado nuestro carácter y nuestra identidad”, sostuvo.

Cabo Verde cerró así una actuación histórica en su debut mundialista: en la fase de grupos empató 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita para avanzar a dieciseisavos, donde volvió a exhibir su solidez defensiva y puso contra las cuerdas a Argentina antes de despedirse de la Copa Mundial de Fútbol 2026.