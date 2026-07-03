Cuándo juega la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Tras dejar en el camino a Cabo Verde durante la jornada de este viernes, la Albiceleste sacó boleto para disputar los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi encaminó el triunfo de la Selección argentina.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el HArd Rock Stadium de Miami, la Selección argentina jugará el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina).

El mano a mano con la Selección de Egipto (que dejó en el camino a Australia), se disputará en el Atlanta Stadium, también conocido como Mercedes-Benz Stadium.

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

Tras los 16avos de final del Mundial 2026, así quedaron los cruces de octavos de final