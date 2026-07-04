Lisandro Martínez y Cuti Romero, el enorme plus de la Selección argentina

Cuti Romero. El tercer gol argentino fue obra suya, pese a que el árbitro consideró autogol, producto de un cabezazo que dejó sin chances al buen arquero de Cabo Verde.

Sus números son implacables: apenas perdió dos duelos y solo hizo dos faltas. Jugando siempre cara a cara con Costa. Por si fuese poco, metió el cabezazo salvador para poner el 3 a 2 en el alargue.

Su compañero de yunta no fue menos. Lisandro Martínez jugó otro encuentro que marca su jerarquía. A su solidez defensiva habitual le suma un pie sensible que es clave para salir limpio desde el fondo.

Lisandro Martínez, el central aportó además de la marca, un golazo -el segundo- para la Selección Argentina para obtener el pasaje a octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Con su zurda asistió a Lionel Messi para el 1 a 0 y le rompió el arco a un Vozinha que parecía invulnerable. Es él el elegido para salir limpio desde atrás, acertando el 94% de los pases durante los 120 minutos.

"Siempre lo digo: tenemos los mejores centrales del mundo", dijo Enzo Fernández post partido y algo de razón tiene. El nivel que sostienen es tan alto que terminó relegado un referente top como Nicolás Otamendi.

Con Dibu Martínez en alto nivel, el talón de Aquiles siguen siendo los laterales. Ante Cabo Verde, Nahuel Molina no tuvo un buen partido (lo reemplazo Montiel) y en la izquierda alternaron Facundo Medina y Nicolás Tagliafico (ambos de rendimiento irregular).

Ahora se vendrá la Egipto de Salah, una prueba interesante para seguir construyendo el sueño del título.