Messi, Licha Martínez y Cuti Romero, los héroes de la Selección argentina ante Cabo Verde

Una tremenda asistencia de Lisandro Martínez encontró al GOAT picando al vacío. Este controló de manera excepcional y, de zurda, definió para vencer a un Vozinha que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Lisandro Martínez y el 2-1 para la Selección argentina

El empate de Cabo Verde y la imposibilidad de romper la paridad en el tiempo regular obligó a llegar al alargue. Allí, la Selección argentina volvió a pegar primero.

Un córner de Lionel Messi terminó en los pies de Lisandro Martínez. Licha, que había habilitado al 10 en el primer gol, recepcionó y acomodó la pelota al borde del área chica.

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Lisandro Martínez para darle la clasificación a la Argentina



Argentina 2-1 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/WcTO6eCKxO — telefe (@telefe) July 4, 2026

Tras tomar carrera definió con un certero zurdazo que se metió en el ángulo del primer palo del arquero Vozinha, la gran figura de los africanos.

Cuti Romero: 3-2 para la Selección argentina

Cristian Romero dijo presente en el área rival a los 111 minutos de juego. Tras un córner de Lionel Messi con la comba hacia afuera, el cordobés ganó en las alturas y puso el 3-2 para la Selección argentina.

¡GOOOL DE ARGENTINA! Cuti Romero a 10 minutos del final ponete el gol de la clasificación



Argentina 3-2 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/8fqqNg5fSg — telefe (@telefe) July 4, 2026

El zaguero central, que estuvo en duda hasta último momento, metió el parietal derecho para que la pelota, que terminó desviándose en la mano de Diney Borges, ingresara al arco.