Messi, Licha Martínez y Cuti Romero, los héroes de la Selección argentina ante Cabo Verde

La Selección argentina le gana 3-2 a Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero, este último en el primer tiempo del alargue, le dan la victoria a la Albiceleste en Miami.
Lionel Messi puso el 1-0 a los 29 minutos del primer tiempo. En el alargue, Licha Martínez y Cuti Romero adelantaron a la Selección argentina ante Cabo Verde
La Selección argentina le gana 3-2 a Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero, este último en el primer tiempo del alargue, le dan la victoria a la Albiceleste en Miami.
Lionel Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde a los 29 minutos de la primera etapa. De esta manera el 10 no solamente encamina el triunfo de la Selección argentina, sino que llegó a 20 gritos y asienta su posición de máximo goleador histórico en la Copa del Mundo.
Pero esto no es todo ya que el rosarino suma siete conquistas en el actual certamen y se distanció de Kylian Mbappé, que tiene seis. Además, suma ocho partidos consecutivos convirtiendo en la máxima cita mundialista: Australia, Países Bajos, Croacia, Francia, Argelia, Austria, Jordania y, ahora, los africanos.
Una tremenda asistencia de Lisandro Martínez encontró al GOAT picando al vacío. Este controló de manera excepcional y, de zurda, definió para vencer a un Vozinha que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.
El empate de Cabo Verde y la imposibilidad de romper la paridad en el tiempo regular obligó a llegar al alargue. Allí, la Selección argentina volvió a pegar primero.
Un córner de Lionel Messi terminó en los pies de Lisandro Martínez. Licha, que había habilitado al 10 en el primer gol, recepcionó y acomodó la pelota al borde del área chica.
Tras tomar carrera definió con un certero zurdazo que se metió en el ángulo del primer palo del arquero Vozinha, la gran figura de los africanos.
Cristian Romero dijo presente en el área rival a los 111 minutos de juego. Tras un córner de Lionel Messi con la comba hacia afuera, el cordobés ganó en las alturas y puso el 3-2 para la Selección argentina.
El zaguero central, que estuvo en duda hasta último momento, metió el parietal derecho para que la pelota, que terminó desviándose en la mano de Diney Borges, ingresara al arco.