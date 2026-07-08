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¿Polémica renovada?

Jugadores de Francia hablaron sobre los árbitros argentinos que dirigirán contra Marruecos

La FIFA eligió a cinco árbitros argentinos para que impartan justicia en el partido entre Francia y Marruecos causando todo tipo de suspicacias

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Dayot Upamecano, central de Francia, se refirió a la designaciones arbitrales.

Dayot Upamecano, central de Francia, se refirió a la designaciones arbitrales.

Para el encuentro de octavos de final del Mundial la Selección argentina enfrentó a Egipto y en la previa había gran desconfianza porque la FIFA había designado a tres árbitros franceses; para colmo, ahora el ente organizador eligió a un equipo de colegiados argentinos para el partido de Francia y Marruecos, lo que renovó la polémica.

No obstante, desde el equipo europeo se expresaron con cautela y calma al conocer la noticia y varios de ellos le bajaron la espuma a una suspicacia que prefirieron ignorar.

Facundo Tello ser&aacute; el &aacute;rbitro de Francia - Marruecos.

Facundo Tello será el árbitro de Francia - Marruecos.

Los árbitros argentinos designados para Francia - Marruecos

Los colegiados designados por la FIFA son:

  • Facundo Tello, árbitro principal.
  • Juan Pablo Belatti, primer asistente.
  • Gabriel Chade, segundo asistente.
  • Darío Herrera, cuarto árbitro.
  • Cristian Navarro, árbitro asistente de reserva.
Robin Risser, arquero de Francia, le quit&oacute; importancia a las designaciones.

Robin Risser, arquero de Francia, le quitó importancia a las designaciones.

Los jugadores de Francia hablaron sobre los árbitros argentinos

Lejos de causar polémicas fueron dos los jugadores que se refirieron al respecto: el arquero Robin Risser y el defensor Dayot Upamecano.

El arquero del R. C. Lens analizó: "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica (refiriéndose a los periodistas). Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial".

Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición.

"Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda", manifestó Risser.

Por su lado, el defensor del Bayern Múnich explicó: "No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa".

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