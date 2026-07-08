Jugadores de Francia hablaron sobre los árbitros argentinos que dirigirán contra Marruecos

- Facundo Tello, árbitro principal.
- Juan Pablo Belatti, primer asistente.
- Gabriel Chade, segundo asistente.
- Darío Herrera, cuarto árbitro.
- Cristian Navarro, árbitro asistente de reserva.
Robin Risser, arquero de Francia, le quitó importancia a las designaciones.
Los jugadores de Francia hablaron sobre los árbitros argentinos
Lejos de causar polémicas fueron dos los jugadores que se refirieron al respecto: el arquero Robin Risser y el defensor Dayot Upamecano.
El arquero del R. C. Lens analizó: "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica (refiriéndose a los periodistas). Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial".
Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición.
"Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda", manifestó Risser.
Por su lado, el defensor del Bayern Múnich explicó: "No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa".