Jugadores de Francia hablaron sobre los árbitros argentinos que dirigirán contra Marruecos

Facundo Tello, árbitro principal.

Juan Pablo Belatti, primer asistente.

Gabriel Chade, segundo asistente.

Darío Herrera, cuarto árbitro.

Cristian Navarro, árbitro asistente de reserva.

Robin Risser, arquero de Francia, le quitó importancia a las designaciones.

Los jugadores de Francia hablaron sobre los árbitros argentinos

Lejos de causar polémicas fueron dos los jugadores que se refirieron al respecto: el arquero Robin Risser y el defensor Dayot Upamecano.

El arquero del R. C. Lens analizó: "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica (refiriéndose a los periodistas). Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial".

Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición.

"Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda", manifestó Risser.

Por su lado, el defensor del Bayern Múnich explicó: "No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho antes. Nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo único que nos importa".