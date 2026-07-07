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Generó desconfianza

La FIFA eligió a una terna 100% argentina para dirigir Francia y Marruecos

La FIFA confirmó que el arbitraje del crucial encuentro mundialista estará completamente a cargo de jueces representantes del fútbol argentino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La FIFA volvió a designar a Tello.

La FIFA volvió a designar a Tello.

La FIFA dio a conocer los árbitros para el esperado choque que protagonizarán la selección de Francia y el combinado de Marruecos en un escenario de máxima paridad por los cuartos de final, donde los ojos del planeta no solo se posarán sobre las grandes estrellas, sino también sobre las autoridades encargadas de impartir justicia en el campo de juego.

Para este compromiso de alta volatilidad la organización del torneo ha decidido confiar plenamente en el referato de Sudamérica, otorgándole una enorme responsabilidad a los colegiados argentinos.

La polémica arranca porque los jueces argentinos bajo un escrutinio implacable, al igual que lo estuvieron los colegiados franceses en el partido que enfrentó a Argentina con Egipto.

La FIFA confía plenamente en el arbitraje argentino

La confirmación de una plantilla de jueces totalmente compuesta por profesionales nacidos en Argentina ratifica el gran prestigio que mantiene el arbitraje local en las esferas de élite.

Este grupo de árbitros tendrá la compleja tarea de coordinar un duelo de estilos futbolísticos muy marcados, donde la velocidad europea y la fricción física del bloque africano requerirán de una concentración absoluta desde el primer pitazo.

La FIFA eligi&oacute; a cinco &aacute;rbitros argentinos para el trascendental encuentro.

La FIFA eligió a cinco árbitros argentinos para el trascendental encuentro.

De esta manera los argentinos elegidos por la FIFA son:

  • Facundo Tello, árbitro principal.
  • Juan Pablo Belatti, primer asistente.
  • Gabriel Chade, segundo asistente.
  • Darío Herrera, cuarto árbitro.
  • Cristian Navarro, árbitro asistente de reserva.
La FIFA eligi&oacute; a Herrera como cuarto &aacute;rbitro y a Tello como principal.

La FIFA eligió a Herrera como cuarto árbitro y a Tello como principal.

La FIFA con otra designación polémica

La reciente determinación de la FIFA de encomendarle un arbitraje decisivo a una delegación proveniente de un país que aún pelea activamente por el título ha despertado una fuerte controversia internacional, situando a los jueces argentinos bajo un escrutinio implacable.

El problema central no radica en las aptitudes profesionales de los colegiados argentinos; no obstante, ante la posibilidad concreta de que Francia y Argentina terminen cruzándose en el cuadro principal de la Copa del Mundo, la nacionalidad de las autoridades introduce un foco de desconfianza completamente evitable.

Bajo este tenso panorama, el compromiso del próximo jueves 9 de julio en la sede de Boston dejará de ser un simple enfrentamiento deportivo entre el combinado de Francia y la escuadra de Marruecos por un boleto a las semifinales.

A partir de ahora, cada fallo discutido, amonestación o decisión estratégica en el área será analizado minuciosamente a través del cristal de la nacionalidad, transformando lo que debió ser una fiesta del deporte en un escenario incómodo y propenso a las sospechas globales.

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