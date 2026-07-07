La FIFA confía plenamente en el arbitraje argentino

La confirmación de una plantilla de jueces totalmente compuesta por profesionales nacidos en Argentina ratifica el gran prestigio que mantiene el arbitraje local en las esferas de élite.

Este grupo de árbitros tendrá la compleja tarea de coordinar un duelo de estilos futbolísticos muy marcados, donde la velocidad europea y la fricción física del bloque africano requerirán de una concentración absoluta desde el primer pitazo.

La FIFA eligió a cinco árbitros argentinos para el trascendental encuentro.

De esta manera los argentinos elegidos por la FIFA son:

Facundo Tello, árbitro principal.

Juan Pablo Belatti, primer asistente.

Gabriel Chade, segundo asistente.

Darío Herrera, cuarto árbitro.

Cristian Navarro, árbitro asistente de reserva.

La FIFA eligió a Herrera como cuarto árbitro y a Tello como principal.

La FIFA con otra designación polémica

La reciente determinación de la FIFA de encomendarle un arbitraje decisivo a una delegación proveniente de un país que aún pelea activamente por el título ha despertado una fuerte controversia internacional, situando a los jueces argentinos bajo un escrutinio implacable.

El problema central no radica en las aptitudes profesionales de los colegiados argentinos; no obstante, ante la posibilidad concreta de que Francia y Argentina terminen cruzándose en el cuadro principal de la Copa del Mundo, la nacionalidad de las autoridades introduce un foco de desconfianza completamente evitable.

Bajo este tenso panorama, el compromiso del próximo jueves 9 de julio en la sede de Boston dejará de ser un simple enfrentamiento deportivo entre el combinado de Francia y la escuadra de Marruecos por un boleto a las semifinales.

A partir de ahora, cada fallo discutido, amonestación o decisión estratégica en el área será analizado minuciosamente a través del cristal de la nacionalidad, transformando lo que debió ser una fiesta del deporte en un escenario incómodo y propenso a las sospechas globales.