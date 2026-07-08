Cuántos entrenadores se quedaron sin trabajo tras quedar eliminados del Mundial

Bajo su conducción táctica, el plantel logró consolidar una identidad de juego muy marcada, caracterizada por la resiliencia, el orden colectivo y la jerarquía para afrontar las instancias más exigentes ante las potencias globales.

Tras analizar los pormenores de la actuación de su equipo en este Mundial 2026, el director técnico consideró que era el momento adecuado para dar por concluido su vínculo institucional de mutuo acuerdo.

La federación croata deberá iniciar ahora una profunda reestructuración para hallar un sucesor capaz de comandar el inminente recambio generacional que afronta la plantilla de cara al futuro.

Mundial de Rusia 2018: segundo puesto tras caer en la final con Francia por 4 a 2.

Mundial de Qatar 2022: tercer puesto al vencer a Marruecos por 2 a 1.

Mundial 2026: cayó en 16avos de final por 2 a 1 frente a Portugal.

Croacia logró un histórico segundo puesto en el Mundial de 2018.

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