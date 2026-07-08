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Copa del Mundo 2026

La Selección argentina regresó a Kansas para esperar el partido con Suiza

La Selección argentina regresó a Kansas luego del épico triunfo ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Por UNO
La Selección argentina regresó a Kansas City luego de la victoria ante Egipto en la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina regresó a Kansas City luego de la victoria ante Egipto en la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina regresó a Kansas City tras la épica victoria por 3 a 2 ante Egipto en Atlanta. Luego de clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni regresó a su base en Kansas para esperar el duelo ante Suiza.

La delegación argentina arribó en la noche del martes a la ciudad del centro de Estados Unidos, donde volverá a alojarse en el Origin Hotel, la concentración que utilizó durante toda la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina regresó a Kansas a la espera del duelo ante Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina regresó a Kansas a la espera del duelo ante Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Después de más de una semana en Miami, y luego del viaje a Atlanta para disputar los octavos de final, los futbolistas argentinos quedaron alojados en en Kansas City y desde este miércoles comenzarán a preparar el encuentro frente a Suiza, que eliminó por penales a Colombia en Vancouver.

La Selección argentina volvió a Kansas City para hace base a la espera del encuentro con Suiza

La Selección argentina retomará los entrenamientos este miércoles por la tarde en el Sporting KC Training Center. Aquellos jugadores que sumaron varios minutos ante Egipto realizarán trabajos de recuperación, mientras que los que no tuvieron actividad harán ejercicios con pelota.

La Selección argentina tendrá solo tres entrenamientos antes del partido frente a Suiza. Dicho compromiso se disputará el próximo sábado a las 22 en el Kansas City Stadium, el mismo escenario en el que el conjunto albiceleste debutó en el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia.

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