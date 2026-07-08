La Selección argentina regresó a Kansas para esperar el partido con Suiza

La delegación argentina arribó en la noche del martes a la ciudad del centro de Estados Unidos, donde volverá a alojarse en el Origin Hotel, la concentración que utilizó durante toda la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina regresó a Kansas a la espera del duelo ante Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Después de más de una semana en Miami, y luego del viaje a Atlanta para disputar los octavos de final, los futbolistas argentinos quedaron alojados en en Kansas City y desde este miércoles comenzarán a preparar el encuentro frente a Suiza, que eliminó por penales a Colombia en Vancouver.