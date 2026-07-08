El mendocino Cristian Navarro tendrá su tercer partido mundialista en el cruce de Francia y Marruecos

Que un profesional nacido en el departamento de San Martín lograra superar los exigentes filtros del comité de arbitraje internacional representó un hito sin precedentes para el referato de la región de Cuyo.

Este recorrido se materializó formalmente con un debut que rompió todos los moldes locales, transformando al juez en el primer representante de su tierra en pisar el césped de una Copa del Mundo. Aquella jornada inicial no solo cumplió un sueño personal, sino que estableció un nuevo estándar de competitividad y visibilidad para las ligas formativas del interior del país.

Cinco árbitros argentinos fueron designados para un nuevo partido del Mundial.

El mendocino estará en su tercer compromiso en la Copa del Mundo

La confirmación de su continuidad en el torneo llegó con un condimento sumamente especial de cara a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Las autoridades de la competencia decidieron incluir a Cristian Navarro dentro del cuerpo arbitral que asumirá las riendas del electrizante choque que protagonizarán los seleccionados de Francia y Marruecos.