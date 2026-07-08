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Hace camino al andar

El mendocino Cristian Navarro tendrá su tercer partido mundialista en el cruce de Francia y Marruecos

Cristian Navarro fue nuevamente asignado por la FIFA para el Mundial y continúa dejando al arbitraje de Mendoza en lo más alto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristian Navarro fue asignado a un nuevo partido mundialista.

Cristian Navarro fue asignado a un nuevo partido mundialista.

El colegiado oriundo de San Martín, quien ya se había transformado en el primer árbitro mendocino en debutar en una Copa del Mundo, sumará una nueva presencia como quinto juez en el trascendental partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final.

El mendocino será parte de un quinteto compuesto por todos árbitros argentinos que cuentan con la confianza de la FIFA y el respeto de los jugadores franceses, quienes se expresaron sobre la designación.

Cristian Navarro en un partido de eliminatorias al Mundial entre Colombia y Brasil.

Cristian Navarro en un partido de eliminatorias al Mundial entre Colombia y Brasil.

El camino desde San Martín hasta la consolidación en el Mundial

Para la provincia de Mendoza el proceso previo al campeonato ya guardaba una relevancia histórica absoluta desde el momento de las designaciones iniciales.

Que un profesional nacido en el departamento de San Martín lograra superar los exigentes filtros del comité de arbitraje internacional representó un hito sin precedentes para el referato de la región de Cuyo.

Este recorrido se materializó formalmente con un debut que rompió todos los moldes locales, transformando al juez en el primer representante de su tierra en pisar el césped de una Copa del Mundo. Aquella jornada inicial no solo cumplió un sueño personal, sino que estableció un nuevo estándar de competitividad y visibilidad para las ligas formativas del interior del país.

Cinco &aacute;rbitros argentinos fueron designados para un nuevo partido del Mundial.

Cinco árbitros argentinos fueron designados para un nuevo partido del Mundial.

El mendocino estará en su tercer compromiso en la Copa del Mundo

La confirmación de su continuidad en el torneo llegó con un condimento sumamente especial de cara a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Las autoridades de la competencia decidieron incluir a Cristian Navarro dentro del cuerpo arbitral que asumirá las riendas del electrizante choque que protagonizarán los seleccionados de Francia y Marruecos.

  • 21 de junio: primer árbitro asistente en Bélgica 0 - Irán 0, por la segunda fecha.
  • 1 de julio: árbitro asistente de reserva en Estados Unidos 2 - Bosnia y Herzegovina 0, en los 16avos de final.
  • 9 de julio: árbitro asistente de reserva en Francia - Marruecos, en los cuartos de final.

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