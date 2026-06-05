Madrugada y mañana caóticas en los Accesos: neblina, accidentes y demoras en el tránsito

accidente camion acceso Otro camión sufrió un desperfecto técnico en Acceso Sur y Boedo. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Quíntuple accidente en el Acceso Sur

Al mismo tiempo y casi en el mismo lugar, pero en la mano del Acceso Sur que se dirige hacia el norte, se produjo otro accidente que generó importantes demoras en el ingreso a Ciudad.

Cinco vehículos particulares protagonizaron un accidente en cadena que tampoco dejó saldo de heridos. El tránsito en el lugar tuvo que ser desviado por vías alternativas ante las importantes demoras en esa hora de pico.

Por último, otro camión que circulaba por Acceso Sur hacia el norte, pero a la altura del cruce con calle Boedo en Luján de Cuyo, también sufrió un desperfecto con una de sus ruedas y quedó varado al costado del camino. En este caso, no generó problemas de tránsito, pero su conductor explicó que sufrió un robo de la carga y las cubiertas del vehículo minutos antes.