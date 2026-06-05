Una madrugada caótica se vivió este viernes en las principales vías de tránsito en el Gran Mendoza. Accidentes vehiculares, la neblina y llovizna que marcó las primeras horas del día y las demoras fueron una constante tanto en el Acceso Sur como en el Acceso Este.
Madrugada y mañana caóticas en los Accesos: neblina, accidentes y demoras en el tránsito
La conexión entre el Acceso Sur y Acceso Este tuvo grandes demoras en ambos manos por dos accidentes
El primer inconveniente de la jornada ocurrió sobre el rulo que conecta el Acceso Este hacia el Acceso Sur. En esa curva, un camión sufrió un desperfecto técnico, perdió dos ruedas y terminó impactando a una camioneta Honda.
No hubo heridos en el accidente, pero sí se generaron demoras en ese sector ya que la circulación vehicular quedó reducida a una sola trocha.
Quíntuple accidente en el Acceso Sur
Al mismo tiempo y casi en el mismo lugar, pero en la mano del Acceso Sur que se dirige hacia el norte, se produjo otro accidente que generó importantes demoras en el ingreso a Ciudad.
Cinco vehículos particulares protagonizaron un accidente en cadena que tampoco dejó saldo de heridos. El tránsito en el lugar tuvo que ser desviado por vías alternativas ante las importantes demoras en esa hora de pico.
Por último, otro camión que circulaba por Acceso Sur hacia el norte, pero a la altura del cruce con calle Boedo en Luján de Cuyo, también sufrió un desperfecto con una de sus ruedas y quedó varado al costado del camino. En este caso, no generó problemas de tránsito, pero su conductor explicó que sufrió un robo de la carga y las cubiertas del vehículo minutos antes.