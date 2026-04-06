Turismo: Mendoza entró al Top 5 nacional en una Semana Santa de "bolsillo flaco"

Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Desde el Gobierno de Mendoza celebraron los números, destacando que la provincia se mantuvo firme junto a pesos pesados como Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú. La combinación de los Caminos del Vino, la oferta gastronómica y la naturaleza fue la clave para que la Ciudad de Mendoza también mostrara un movimiento incesante desde el jueves hasta el domingo.

Menos días y menos gastos: la radiografía de CAME

El informe detallado de CAME permite entender cómo fue el comportamiento del viajero en este 2026:

Estadía media: El promedio fue de 3,2 días , reflejando que muchos optaron por "escapadas" cortas en lugar de quedarse el feriado completo.

El promedio fue de , reflejando que muchos optaron por "escapadas" cortas en lugar de quedarse el feriado completo. Gasto diario por persona: Se ubicó en torno a los $71.500 . El turista priorizó el alojamiento y el transporte, recortando fuerte en salidas recreativas y compras minoristas.

Se ubicó en torno a los . El turista priorizó el alojamiento y el transporte, recortando fuerte en salidas recreativas y compras minoristas. Transporte: El programa "Cuota Simple" y las promociones de las aerolíneas low cost fueron fundamentales para que el flujo de gente no decayera, especialmente hacia destinos del interior como el nuestro.

CAME Datos comparativas Semana Santa

La mirada local del turismo

Para los comerciantes mendocinos, el balance es "positivo pero medido". Si bien la afluencia de público fue récord en zonas como la calle Arístides Villanueva o los centros comerciales de alta montaña, el ticket promedio fue más bajo de lo esperado. "Hubo mucha gente caminando, consumiendo lo justo y necesario", señalaron desde el sector.

Mendoza cierra así una Semana Santa que ratifica su liderazgo turístico, demostrando que, incluso cuando el bolsillo aprieta, la provincia sigue siendo el lugar donde todos quieren estar.