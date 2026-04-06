Turismo: Mendoza entró al Top 5 nacional en una Semana Santa de "bolsillo flaco"

En un contexto económico donde cada peso cuenta, Mendoza volvió a sacar pecho y se consolidó como uno de los 5 destinos más elegidos de Argentina durante esta Semana Santa 2026. Así lo confirmó el último reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reveló un movimiento masivo de personas que dejó el turismo, pero con un consumo mucho más austero que el año pasado.
A nivel nacional, el feriado dejó un sabor agridulce: viajaron 2.825.000 personas, una cifra potente, pero el impacto económico total fue de $808.198 millones. Si se ajustan los números por inflación, esto representa una caída real del 18,9% en comparación con la misma festividad de 2025. Los turistas salieron, sí, pero cuidaron el mango como nunca.
El fenómeno Mendoza y el "efecto montaña"
Mientras que en otros puntos del país el turismo sufrió el ajuste, Mendoza logró surfear la ola gracias a su diversidad. Potrerillos fue la gran estrella del fin de semana, con una ocupación que rozó el 100% en cabañas y alojamientos de montaña. El sol mendocino y los paisajes del perilago atrajeron no solo a los visitantes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sino también a miles de mendocinos que optaron por el turismo de cercanía.
Desde el Gobierno de Mendoza celebraron los números, destacando que la provincia se mantuvo firme junto a pesos pesados como Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú. La combinación de los Caminos del Vino, la oferta gastronómica y la naturaleza fue la clave para que la Ciudad de Mendoza también mostrara un movimiento incesante desde el jueves hasta el domingo.
Menos días y menos gastos: la radiografía de CAME
El informe detallado de CAME permite entender cómo fue el comportamiento del viajero en este 2026:
- Estadía media: El promedio fue de 3,2 días, reflejando que muchos optaron por "escapadas" cortas en lugar de quedarse el feriado completo.
- Gasto diario por persona: Se ubicó en torno a los $71.500. El turista priorizó el alojamiento y el transporte, recortando fuerte en salidas recreativas y compras minoristas.
- Transporte: El programa "Cuota Simple" y las promociones de las aerolíneas low cost fueron fundamentales para que el flujo de gente no decayera, especialmente hacia destinos del interior como el nuestro.
La mirada local del turismo
Para los comerciantes mendocinos, el balance es "positivo pero medido". Si bien la afluencia de público fue récord en zonas como la calle Arístides Villanueva o los centros comerciales de alta montaña, el ticket promedio fue más bajo de lo esperado. "Hubo mucha gente caminando, consumiendo lo justo y necesario", señalaron desde el sector.
Mendoza cierra así una Semana Santa que ratifica su liderazgo turístico, demostrando que, incluso cuando el bolsillo aprieta, la provincia sigue siendo el lugar donde todos quieren estar.