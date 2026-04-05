La desaparición del jubilado: cámaras y celulares complican al acusado de haberlo matado

Varios indicios complican al detenido González y validan la versión judicial que fue la última persona con la que estuvo el jubilado antes de desaparecer.

jose masso crimen El jubilado José Massó, de 83 años. Una sumatoria de indicios complican seriamente al único detenido y acusado de homicidio.

El jubilado y el detenido hablaron para encontrarse

Los investigadores también detectaron, en la previa de la desaparición, llamadas telefónicas entre el jubilado José Massó y el hombre fuertemente sospechado de haberlo asesinado.

Y otro detalle relevante: el automóvil Chevrolet Corsa gris que condujo Massó hasta que fue visto por última vez fue encontrado en un taller, en Luján. De acuerdo a declaraciones testimoniales, el rodado fue dejado allí por el imputado González, quien habitualmente se dedicaba a la compraventa de vehículos.

Sangre en el auto del jubilado

Y un dato importantísimo: la prueba del reactivo Luminol realizada sobre el tapizado del rodado dio positivo de sangre en el asiento trasero. Ahora, los peritos avanzan para determinar de qué grupo. Luego, harán un comparativo de ADN entre lo detectado y dos de los cinco hijos del jubilado Massó.

La fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos Claudia Ríos, fiscal de Homicidios, investiga el caso del jubilado desaparecido e imputó al único detenido.

El jubilado y el detenido, filmados en el Corsa gris

La observación de material recolectado por cámaras de videoseguridad instaladas en la vía pública y a bordo de al menos cinco unidades de tres líneas de colectivos ha sido clave para avanzar en el caso de la desaparición del jubilado Juan Massó.

También para identificar al sospechoso y detenerlo adentro de un casino, en Ciudad, poco después de haber ingresado, como habitualmente lo hacía.

La Fiscalía de Homicidios logró determinar una ruta compartida por Massó y González el lunes 9 de marzo último, a bordo del Chevrolet Corsa gris del jubilado.

Juan Masso-Jubilado-Auto gris El Corsa del jubilado Juan Massó fue conducido por el único detenido, que lo dejó en Luján.

Se los vio circular por calle Rioja en dirección al Sur, luego hacia el Este y tomar el Acceso Este camino a Guaymallén luego de pasar la rotonda del Nudo Vial. El último registro peritado hasta el momento los mostró en Acceso Este y Urquiza de Villa Nueva, Guaymallén. Pero habrá más.

Posteriores revisiones de material audiovisual podrían determinar el destino final del jubilado Juan Massó.

La claridad de las imágenes ayudaron a los investigadores a reconstruir un detalle sensible: Massó detuvo el rodado, le entregó el mando a González y se ubicó en el asiento del acompañante.

La ropa del detenido es clave

Que González haya vestido una remera clara también fue clave para identificarlo y monitorearlo. También para que, en su casa del departamento San Martín, la Fiscalía haya incautado ropas y calzados del sospechoso. También esas prendas están bajo peritaje, acaso en busca de rastros de sangre u otro material orgánico compatible con Massó.

La geografía céntrica, especialmente las veredas de las calles Amigorena y Primitivo de la Reta -aledañas a un casino- fue minuciosamente revisada por especialistas en cámaras de videoseguridad. Así pudieron detectar al buscado, al sospechoso y la posición y posterior desplazamiento del Corsa gris.

Embed - Diario UNO on Instagram: "ES BUSCADO ENTRE GUAYMALLÉN Y CIUDAD José Masso, jubilado, de 83 años, salió de su casa entre el lunes 9 y el miércoles 11 de marzo y nunca más volvieron a verlo. Está desaparecido hace casi tres semanas y hay cero novedades. Ni de él ni de su auto. Su celular apagado es otro dato objetivo que da mala espina. Cuatro hijos del jubilado esperan algún dato y dejan el contacto 261-5750532 a la espera de alguna información alentadora. Mide 1,65 de estatura y tiene el cabello blanco. Las esperanzas declinan con el paso del tiempo. Interviene la División Búsqueda de Personas de Investigaciones. Por @joseluisverderico" View this post on Instagram

La teoría de los investigadores

Para la Fiscalía de Homicidios y de acuerdo a los indicios recolectados, Gonzalo González dio muerte al jubilado José Massó durante la tarde del 9 de marzo último y se apoderó del Corsa gris para luego llevarlo a Luján.

En las horas previas a la tragedia, víctima y victimario se contactaron vía celular y acordaron encontrarse en el centro, lo que fue detectado por antenas de telefonía.

Jubilado Juan Massó. Zona casinos El jubilado Juan Massó y el acusado de haberlo matado frecuentaban la zona de Amigorena y Primitivo de la Reta de Ciudad.

Las cámaras de videoseguridad alimentaron aún más la teoría de la acusación. Massó y González salieron del centro a bordo del vehículo y se dirigieron hacia el Este.

Está claro que pasaron por Guaymallén y la Fiscalía sospecha que el destino final de José Massó a manos del acusado haya sido San Martín, donde vive este último.

Massó y González se conocieron en el ambiente del juego. Coincidían en distintas salas, especialmente de la Ciudad, donde comenzaron a tratar con regularidad.

Dos días después de la desaparición de Massó, González contactó a allegados al hombre y se presentó como amigo y persona de confianza. Dijo, además, que su padre -fallecido- había sido amigo de Massó y que se conocían de aquellas épocas.