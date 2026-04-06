El resultado de la autopsia al cuerpo de Mike Dee, el cantante que fue hallado enterrado en el patio de su casa en la localidad bonaerense de Morón, confirmó que murió producto de un traumatismo encéfalo craneal grave. En el caso hay dos sospechosos detenidos y se avanza en saber los motivos del crimen.
La autopsia reveló cómo cometieron el crimen al referente del hip hop argentino que fue hallado muerto en un pozo
Mientras se realizaba el velatorio y último adiós en el cementerio del cantante de hip hop, llegó el resultado de la necropsia por el crimen
Este sábado, mientras se realizaba el velatorio y último adiós en el cementerio del cantante de Hip Hop, llegó el resultado de la necropsia, el cual reveló que Roberto Martín Alleruzzo falleció por un golpe en el cráneo, además de que presentaba heridas producidas en vida y otras post mortem.
En un comienzo trascendió que el crimen ocurrió en medio de una disputa por el terreno en el que vivía la víctima, pero con el paso de la investigación se cree que el hecho sucedió por un conflicto de droga.
La investigación por el crimen de Mike Dee
El último detenido por el crimen fue identificado como Pablo García, de 33 años. En tanto que el primer sospechoso de la causa fue Joel Ramses Baladan, de 29. Ambos se encuentran imputados por el delito de homicidio.
El cantante se dedicaba a la música y al género hip hop, por lo que tenía un amplio grupo de fanáticos que lo seguían desde hace años con su banda La Bola Contraataca, con la que hizo algunas apariciones televisivas.
También era conocido como Tito en su barrio y estaba desaparecido desde hace algunos días cuando algunos vecinos lo vieron por última vez. El macabro hallazgo de la muerte se concretó en una finca ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que el cadáver estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y hasta con una heladera.
Tras el crimen, su esposa, Aldana Mariela Barrios, habló con los medios y expresó que "la última vez que lo ví fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños, después tuve que ir a la casa de mi madre porque no estaba bien y debía acompañarla. Dicen que lo habrían matado, no lo puedo creer. Toda su vida se la pasó haciendo música y grabando discos".