La autopsia reveló cómo cometieron el crimen al referente del hip hop argentino que fue hallado muerto en un pozo

mike dee muerto 2 La víctima del crimen ocurrido en Morón.

La investigación por el crimen de Mike Dee

El último detenido por el crimen fue identificado como Pablo García, de 33 años. En tanto que el primer sospechoso de la causa fue Joel Ramses Baladan, de 29. Ambos se encuentran imputados por el delito de homicidio.

El cantante se dedicaba a la música y al género hip hop, por lo que tenía un amplio grupo de fanáticos que lo seguían desde hace años con su banda La Bola Contraataca, con la que hizo algunas apariciones televisivas.

Embed - MIKE DEE - en canal 13 Argentina( Estudio 13)

También era conocido como Tito en su barrio y estaba desaparecido desde hace algunos días cuando algunos vecinos lo vieron por última vez. El macabro hallazgo de la muerte se concretó en una finca ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que el cadáver estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y hasta con una heladera.

Tras el crimen, su esposa, Aldana Mariela Barrios, habló con los medios y expresó que "la última vez que lo ví fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños, después tuve que ir a la casa de mi madre porque no estaba bien y debía acompañarla. Dicen que lo habrían matado, no lo puedo creer. Toda su vida se la pasó haciendo música y grabando discos".