En la región de América Latina se encuentra el mayor productor de jugo de naranja del mundo, se trata de un país que concentra más del 70 % del mercado global. De cada cinco vasos de jugo de naranja consumidos en el mundo, tres provienen de esta tierra.
El país de América Latina que construyó una fortuna con las naranjas: es el mayor exportador de jugo y ahora enfrenta una baja inédita
El país de América Latina que lidera la exportación de jugo de naranja enfrenta una caída histórica en su producción debido al calor extremo y la sequía.
Su industria es tan masiva que este país de América Latina diseñó barcos cisterna gigantescos exclusivamente para transportar millones de litros de jugo congelado hacia Europa y Estados Unidos.
El gigante de América Latina que domina el mercado del jugo de naranja
Se trata de Brasil. Dos gigantes empresas brasileñas dominan este mercado y mueven miles de millones de reales anualmente, consolidando al país como el mayor exportador global de jugo de naranja. Esta son Cutrale y Citrosuco.
Este protagonismo no ocurre por accidente. El clima tropical, la extensión territorial y la inversión en tecnología agrícola han convertido a este país de América Latina en un referente mundial en citricultura. Los estados de São Paulo y Minas Gerais son los mayores productores de naranja, con vastas áreas de cultivo que garantizan cosechas voluminosas y de alta calidad.
La baja de la industria del jugo de naranja
Cerca del 97 % del jugo producido en Brasil se exporta, siendo Estados Unidos y la Unión Europea sus principales destinos. Tras el declive de la producción de cítricos en Florida por el mal clima y plagas, EE. UU. pasó a depender críticamente de la importación brasileña.
Sin embargo, la temporada 2024/2025 en este país de América Latina enfrentó importantes desafíos debido al calor extremo y la sequía, factores que redujeron los rendimientos y generaron una fuerte volatilidad en los precios.
El mercado internacional se encuentra bajo una gran presión, ya que casi el 48 % de los árboles del cinturón citrícola brasileño están infectados por el greening (HLB), un insecto que enferma a los naranjos de Brasil. Esta situación, sumada a los efectos del cambio climático y las sequías severas, provoca caídas constantes en la producción.
Como consecuencia, los precios de este producto básico y tradicional de los desayunos han alcanzado niveles históricos. La combinación de fenómenos climáticos extremos, restricciones persistentes en la oferta y la propagación del greening ha generado una creciente preocupación en toda la cadena global de suministro