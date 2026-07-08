En la actualidad los usuarios tienen dos, tres y hasta cuatro suscripciones en diferentes plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Movistar Play, DirecTV GO, y Disney+, son algunas de las opciones más elegidas. En esta ocasión, exploramos un thriller psicológico que recién se estrena y promete ser un éxito.
El inquietante estreno de Prime Video que mezcla horror, intriga y drama
La película esconde un profundo mensaje detrás de su inquietante historia. Fue agregada recientemente al catálogo de Prime Video
Vi el brillo de la televisión (I Saw the TV Glow) es una película de intriga, suspenso y terror. Se estrenó en 2024, pero fue agregada recientemente a Prime Video. Cuenta con un guion de Jane Schoenbrun, quien también dirigió el film. Emma Stone y Dave McCary son productores bajo su marca Fruit Tree.
¿De qué trata la película?
"Justice Smith estelariza este thriller como Owen, un joven con una aburrida vida en los suburbios cuya conexión con un misterioso programa de televisión lo lleva a cuestionar tanto su identidad como su realidad", revela la descripción oficial de Prime Video.
La película está ambientada en los 90, sigue a Owen, un chico tímido que entabla amistad con Maddy gracias a su fanatismo compartido por una serie de culto sobre dos heroínas psíquicas llamada The Pink Opaque.
En realidad, en un principio Owen sabe de la existencia del programa, pero no ha visto un solo episodio porque sus estrictos padres no lo dejan ver la televisión más allá de las diez de la noche.
Owen le pide permiso a sus padres para dormir con un amigo, con el fin de ir a la casa de Maddy y ver ese programa fantástico-juvenil en el que dos jovencitas están conectadas psíquicamente.
Con el paso del tiempo, la serie es cancelada misteriosamente, por lo que la línea entre la realidad y la ficción comienza a fracturarse, desencadenando un viaje de horror, descubrimiento personal y alienación.
Reparto
- Justice Smith es Owen.
- Ian Foreman como Owen joven.
- Jack Haven interpreta a Maddy.
- Helena Howard como Isabel.
- Fred Durst es Frank.
- Danielle Deadwyler interpreta a Brenda.