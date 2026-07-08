El inquietante estreno de Prime Video que mezcla horror, intriga y drama

La película está ambientada en los 90, sigue a Owen, un chico tímido que entabla amistad con Maddy gracias a su fanatismo compartido por una serie de culto sobre dos heroínas psíquicas llamada The Pink Opaque.

Emma Stone y Dave McCary son productores bajo su marca Fruit Tree. Imagen: Prime Video.

En realidad, en un principio Owen sabe de la existencia del programa, pero no ha visto un solo episodio porque sus estrictos padres no lo dejan ver la televisión más allá de las diez de la noche.

Owen le pide permiso a sus padres para dormir con un amigo, con el fin de ir a la casa de Maddy y ver ese programa fantástico-juvenil en el que dos jovencitas están conectadas psíquicamente.

Con el paso del tiempo, la serie es cancelada misteriosamente, por lo que la línea entre la realidad y la ficción comienza a fracturarse, desencadenando un viaje de horror, descubrimiento personal y alienación.

Reparto