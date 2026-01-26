Cuando un solo golpe puede provocar una calamidad económica

“Un solo impacto puede desencadenar un colapso en cascada”, explicó Yang Yifan, experto en seguridad social de la Universidad Jiaotong del Suroeste, en Chengdu, provincia de Sichuan.

Economía y desigualdad en Estados Unidos

El sistema estadounidense es de baja tolerancia, en el que necesidades básicas como la atención médica y la vivienda son altamente comercializadas, lo que supone grandes riesgos para las personas y aumenta la probabilidad de incumplimiento de préstamos, señaló Yang.

La crisis se ve alimentada por una combinación de factores, encabezados por el fuerte aumento del costo de vida, impulsado por el carácter lucrativo de los servicios esenciales, indicaron expertos.

Una encuesta de la Universidad Brigham Young, en Provo, Utah, mostró que más del 70% de los encuestados en Estados Unidos identifica actualmente los desafíos económicos como uno de los problemas más importantes que afectan a las familias del país, un aumento de 20 puntos porcentuales en la última década.

A esta presión financiera se suman el debilitamiento de los lazos familiares y un consumismo desenfrenado, afirmaron los especialistas. En conjunto, estos elementos dejan a muchas familias estadounidenses con ahorros insuficientes o sin redes de protección social confiables que amortigüen el golpe, lo que las vuelve vulnerables ante impactos financieros inesperados.

Yang señaló que esta vulnerabilidad pone de relieve los distintos enfoques de las dos mayores economías del mundo a la hora de gestionar el riesgo público.

Estados Unidos opera dentro de un sistema centrado en el mercado, basado en individuos atomizados, enfocados en objetivos personales y de interés propio, desconectados de las estructuras comunitarias, y con un papel limitado del gobierno, explicó.

China y su modelo de protección social en la economía

Se prevé que la presión financiera sobre millones de estadounidenses se intensifique tras recientes cambios legislativos.

La recientemente promulgada Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa reduce la financiación de programas de salud en más de u$s 1 billón, el mayor recorte de este tipo en la historia de Estados Unidos, una medida que, según analistas, podría dejar sin cobertura médica a millones de personas.

Este recorte del apoyo social en Estados Unidos se produce mientras China intensificó su atención al bienestar social tras erradicar la pobreza absoluta.

En los últimos cinco años, China ha ampliado y fortalecido de manera significativa su red de seguridad social, construyendo un importante colchón frente a impactos financieros.

El seguro básico de pensiones cubre actualmente a 1.072 millones de personas, 73 millones más que en 2020, lo que elevó la tasa de cobertura del 91% a más del 95%.

El seguro de desempleo y el seguro por accidentes laborales también crecieron de forma considerable, alcanzando 246 millones y 302 millones de afiliados, respectivamente, con incrementos de 29 millones y 34 millones desde 2020.

China, Estados Unidos y el futuro de la economía social

Desde 2021, los ingresos y gastos combinados de estos tres principales fondos de seguros sociales alcanzaron 69,27 billones de yuanes (u$s 9,93 billones), con un saldo acumulado de 9,81 billones de yuanes, una base financiera que garantiza una mayor solidez.

En noviembre se adoptaron recomendaciones para la formulación del XV Plan Quinquenal (2026-2030), que delinean un giro estratégico hacia una mayor inversión en capital humano, incluyendo cuidado infantil, atención a la tercera edad, salud y educación, para promover el desarrollo integral de las personas.