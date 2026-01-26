La jardinería alivia a jóvenes bajo estrés

“El jardín se convirtió en un lugar donde podíamos reconectarnos”, dijo Ruan, de 42 años. “Era un espacio donde mi hija podía relajarse, respirar y encontrar consuelo. Y yo también encontré sanación”.

Inspirada por el poder terapéutico de la jardinería, Ruan empezó a pensar seriamente en cambiar su vida. En agosto de 2024, decidió dejar su trabajo como diseñadora de interfaces, que había desempeñado durante más de 20 años, porque “ya no me llenaba”.

“La jardinería, en cambio, me trajo alegría y paz. Sentí que era el momento adecuado para seguir mi pasión”, afirmó.

Su principal inspiración fue Wang Ding, entusiasta de las plantas y experto en jardinería, que tiene más de 5 millones de seguidores en varias plataformas de redes sociales, entre ellas Weibo, WeChat y Xiaohongshu (RedNote).

Jóvenes y el auge de la jardinería urbana

Su popularidad refleja el creciente interés de las generaciones más jóvenes por la jardinería, así como su atención a especies exóticas y al aprendizaje de habilidades hortícolas.

Un simple recorrido por las redes sociales muestra una avalancha de fotos de miniselvas interiores, jardines de balcón cuidadosamente organizados y colecciones de plantas seleccionadas con esmero. La etiqueta “Mi casa no puede estar sin plantas” acumuló más de 920 millones de visualizaciones y generó millones de comentarios.

“Los jóvenes, que suelen equilibrar trabajo, vida social y aspiraciones personales, encuentran consuelo en cuidar plantas”, señaló Wang, más conocido en internet como el Tío Wang.

Estrés, bienestar y el vínculo con las plantas

“Hay una sensación de tranquilidad al ver cómo una pequeña semilla brota y se convierte en una planta vibrante. Es un antídoto contra la presión y el caos de la vida urbana: algo que se puede gestionar y cuidar en un mundo que muchas veces se siente fuera de control”, explicó.

En los últimos años, las plantas han desempeñado un papel inesperado pero innegable en la vida de los jóvenes chinos, indicó Wang. Lo que antes se consideraba un pasatiempo propio de generaciones mayores, asociado a actividades tranquilas y contemplativas, se convirtió en un fuerte atractivo para los millennials y la generación Z.

China y el crecimiento del mercado de plantas y flores

En 2024, el mercado minorista total de flores en China alcanzó casi 220.000 millones de yuanes

(u$s 31.480 millones), con un crecimiento interanual estimado del 8%, según un informe publicado en agosto por la Asociación de Flores de China. Las ventas por comercio electrónico representaron aproximadamente 120.000 millones de yuanes, es decir, un 54,5% del mercado total.

Durante los últimos tres años, el comercio electrónico ha sido de manera sostenida el principal motor del crecimiento del mercado, y las ventas online de orquídeas, especialmente la orquídea mariposa, ya representan más del 20% del total, mientras que las variedades de flores pequeñas y medianas ganan cada vez más popularidad.

Las plantas pequeñas en maceta y las especies tropicales siguen mostrando una fuerte demanda, y los canales de comercio electrónico concentran ahora más del 40% de la cuota de mercado. Esto no solo refleja la preferencia de los consumidores por las compras online, sino también un interés creciente por variedades de plantas únicas y personalizadas, señaló el informe.