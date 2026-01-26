El "gran barco" de un futuro compartido sigue su rumbo

Xi evocó en reiteradas ocasiones los viajes de Zheng He como referencia histórica para explicar la filosofía diplomática de China, basada en la armonía y el desarrollo común.

“Estaban allí para sembrar las semillas de la paz y la amistad, y dejaron numerosas historias de amistad e intercambios culturales con las poblaciones locales”, dijo Xi en 2014, durante un acto por el 60º aniversario de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero.

Al citar un antiguo dicho chino que señala que “un Estado beligerante terminará pereciendo, por grande que sea”, Xi subrayó que “el pueblo chino no tiene en su sangre el gen de la invasión y la hegemonía”, y rechazó la idea de que un país esté destinado a buscar el dominio una vez que se vuelve poderoso.

Sin embargo, esta tradición antecede a Zheng He por siglos. Hace más de 2.100 años, la antigua Ruta de la Seda facilitó intercambios entre las civilizaciones de Oriente y Occidente sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo.

Wang Youming, director del Departamento de Estudios sobre Países en Desarrollo del Instituto de Estudios Internacionales de China, señaló: “Desde la antigua Ruta de la Seda hasta los barcos del tesoro de Zheng He, la relación de China con el mundo siguió una lógica histórica coherente”.

“Puso el acento en la interacción pacífica y el beneficio mutuo, en lugar de la expansión mediante la fuerza”, añadió Wang.

Ese entendimiento histórico encontró una expresión contemporánea en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, agregó.

El buque como símbolo de poder, diplomacia y cooperación

Al hablar en la ceremonia de apertura del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en 2017, Xi recordó que los pioneros de las antiguas rutas de la seda “ganaron su lugar en la historia no como conquistadores con buques de guerra, armas, caballos o espadas”, sino como emisarios amistosos que lideraban caravanas de camellos y barcos cargados de mercancías.

Shi Weitong, investigador adjunto del Instituto de Historia Mundial de la Academia de Ciencias Sociales de China, afirmó: “La historia ilustra de manera vívida cómo deben relacionarse las naciones entre sí”.

“La fortaleza nacional no tiene por qué usarse para la conquista o el saqueo; puede, en cambio, servir como una fuerza para el desarrollo compartido”, añadió.

En el tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, celebrado en 2023 con motivo del décimo aniversario de la iniciativa, Xi dijo que China está dispuesta a trabajar con todos los socios para profundizar la cooperación y construir “un mundo abierto, inclusivo e interconectado para el desarrollo común”.

El barco como metáfora del destino compartido del mundo

Así como los barcos del tesoro de Zheng He llevaron amistad a través de los océanos, Xi señaló que hoy todas las naciones están a bordo de “un gran barco del que depende su destino compartido”, en lugar de “viajar por separado en 190 botes pequeños”.

Xu Tianqi, subdirector del Departamento de Estudios Regionales del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, señaló: “La evolución del ‘barco del tesoro’ al ‘gran barco’ refleja un paso del intercambio a la responsabilidad compartida”.

“Subraya la idea de que los desafíos globales solo pueden abordarse mediante la acción colectiva”, añadió Xu.

Durante una reunión en 2024 con líderes de importantes organizaciones económicas internacionales, Xi afirmó que “la solidaridad, la cooperación, el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida” deben definir el espíritu de la época.

China dispuesta fortalecer la cooperación internacional

China está dispuesta a trabajar con las principales organizaciones económicas internacionales para poner en práctica el multilateralismo, fortalecer la cooperación internacional y apoyar el desarrollo de los países del Sur Global, agregó.

En un acto por el 70º aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, celebrado en 2024, Xi retomó la metáfora marítima. “Todos los países están a bordo del mismo gran barco”, dijo, al hacer un llamado a la apertura, la inclusión y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

“El mundo es lo suficientemente grande como para albergar el desarrollo común y el progreso compartido de todos los países”, afirmó Xi.