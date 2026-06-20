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FADEP visita a Juventud Unida en San Luis por el Torneo Federal A

El equipo de FADEP juega este sábado desde las 15 con Juventud Unida en San Luis, por la 14ta fecha del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP se enfrentará a Juventud Unida, en San Luis por el Torneo Federal A.

FADEP se enfrentará a Juventud Unida, en San Luis por el Torneo Federal A.

FADEP visitará por la 14ta fecha de la Zona 3 del Federal A ante Juventud Unida de San Luis. El encuentro se disputará este sábado desde las 15 en el estadio Sebastián Diez de San Luis, bajo el arbitraje de César Antonio Ceballo de la Liga de Córdoba.

Cristian Aracena, uno de los referentes de Huracán Las Heras.

Cristian Aracena, uno de los referentes de Huracán Las Heras.

FADEP viene de igualar 2 a 2 de local con el puntero Argentino de Monte Maíz. El equipo dirigido por Diego Pozo suma 14 puntos. Esto producto de tres triunfos y cinco empates y tres derrotas. Se ubica en la octava posición en este grupo C.

FADEP acumula seis partidos sin perder en el Federal A

El elenco maipucino buscará volver al triunfo viene de dos empates seguidos ante Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz. Lleva seis partidos sin perder con tres triunfos y tres empates.

Juventud Unida de San Luis, viene de perder de visitante, por 2-1 ante Deportivo Rincón de Neuquén. El equipo dirigido por Hernán Vázquez se ubica en la sexta ubicación con 14 unidades. Hace cinco partidos que no gana con tres derrotas y dos empates.

El último enfrentamiento entre FADEP y Juventud Unida

Por la quinta fecha del Federal A, FADEP perdió 3 a 1 frente a Juventud Unida de San Luis, el encuentro se disputó en la cancha de Gutiérrez Sport Club, donde hizo de local el equipo mendocino, en su campo de juego realizaron la resiembra.

Probables formaciones:

  • Juventud Unida (SL): Julián Lucero, Eber Garro, Juan Benenatti, Gabriel Ojeda y Lautaro Figueroa; Santino Moya, Valentín Roldán y Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Martino Dorato y Gerónimo Salinas. DT: Hernán Vázquez.
  • FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
  • Estadio: Juventud Unida de San Luis
  • Árbitro: César Ceballo
  • Hora: 15

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