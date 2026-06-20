FADEP visita a Juventud Unida en San Luis por el Torneo Federal A

Cristian Aracena, uno de los referentes de Huracán Las Heras.

FADEP viene de igualar 2 a 2 de local con el puntero Argentino de Monte Maíz. El equipo dirigido por Diego Pozo suma 14 puntos. Esto producto de tres triunfos y cinco empates y tres derrotas. Se ubica en la octava posición en este grupo C.

FADEP acumula seis partidos sin perder en el Federal A

El elenco maipucino buscará volver al triunfo viene de dos empates seguidos ante Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz. Lleva seis partidos sin perder con tres triunfos y tres empates.