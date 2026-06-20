FADEP visita a Juventud Unida en San Luis por el Torneo Federal A

Juventud Unida de San Luis, viene de perder de visitante, por 2-1 ante Deportivo Rincón de Neuquén. El equipo dirigido por Hernán Vázquez se ubica en la sexta ubicación con 14 unidades. Hace cinco partidos que no gana con tres derrotas y dos empates.
Foto: Cristian Ortiz/Prensa FADEP
El último enfrentamiento entre FADEP y Juventud Unida
Por la quinta fecha del Federal A, FADEP perdió 3 a 1 frente a Juventud Unida de San Luis, el encuentro se disputó en la cancha de Gutiérrez Sport Club, donde hizo de local el equipo mendocino, en su campo de juego realizaron la resiembra.
Probables formaciones:
- Juventud Unida (SL): Julián Lucero, Eber Garro, Juan Benenatti, Gabriel Ojeda y Lautaro Figueroa; Santino Moya, Valentín Roldán y Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Martino Dorato y Gerónimo Salinas. DT: Hernán Vázquez.
- FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
- Estadio: Juventud Unida de San Luis
- Árbitro: César Ceballo
- Hora: 15