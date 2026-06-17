La millonaria cifra que River gastó en los 11 futbolistas que ya no quiere

Esta exposición pública de los jugadores prescindibles es el reflejo de que el segundo ciclo de Marcelo Gallardo dejó un balance sumamente negativo tanto en la competencia como en el sector financiero.

Entre las bajas más ruidosas aparecen nombres de peso como Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. En tanto, las situaciones de los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina se definirán en Buenos Aires mientras cierran sus salidas.

Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda se encuentran con sus seleccionados disputando el Mundial 2026. La nómina la completan Maximiliano Salas, Maximiliano Meza y el delantero Alex Woiski, quien llegó libre desde Mallorca en 2025 y se marchará sin haber debutado en Primera.

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El grupo de futbolistas representa una inversión de 45.350.000 dólares: