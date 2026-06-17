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Pasó la escoba

La millonaria cifra que River gastó en los 11 futbolistas que ya no quiere

River informó que 11 futbolistas no serán tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada. Repasamos cuánto invirtió el Millonario en cada uno de ellos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Maxi Salas es uno de los jugadores que River considera prescindibles.

Maxi Salas es uno de los jugadores que River considera prescindibles.

River puso primera en su pretemporada dentro del predio de Ezeiza, con la mente fija en revertir la pálida imagen del primer semestre. El Millonario trabajará estos días en Buenos Aires y posteriormente armará las valijas para viajar rumbo a España, donde el plantel comandado por Eduardo Coudet realizará la parte más exigente de la preparación física.

En las últimas horas, en sintonía con el cuerpo técnico y la rigurosa evaluación de Pablo Longoria (Director Deportivo), la dirigencia notificó que once futbolistas no serán tenidos en cuenta para lo que resta del año.

Eduardo Coudet

Cuánto gastó River en los jugadores que borró Coudet

La nueva estrategia de River busca cortar de raíz con los errores del pasado. El mensaje es claro: dejar de pagar sobreprecios por futbolistas que aún no han dado muestra de estar a la altura del Millonario.

Esta exposición pública de los jugadores prescindibles es el reflejo de que el segundo ciclo de Marcelo Gallardo dejó un balance sumamente negativo tanto en la competencia como en el sector financiero.

Entre las bajas más ruidosas aparecen nombres de peso como Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. En tanto, las situaciones de los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina se definirán en Buenos Aires mientras cierran sus salidas.

Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda se encuentran con sus seleccionados disputando el Mundial 2026. La nómina la completan Maximiliano Salas, Maximiliano Meza y el delantero Alex Woiski, quien llegó libre desde Mallorca en 2025 y se marchará sin haber debutado en Primera.

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El grupo de futbolistas representa una inversión de 45.350.000 dólares:

  • Kevin Castaño: 14 millones
  • Maximiliano Salas: 9 millones
  • Fabricio Bustos: 4 millones
  • Germán Pezzella: 4 millones
  • Matías Galarza Fonda: 4 millones
  • Paulo Díaz: 4 millones
  • Giuliano Galoppo: 4 millones
  • Maximiliano Meza: 2 millones
  • Ian Subiabre: 350 mil (a la CAI en la etapa formativa)
  • Santiago Lencina: futbolista de inferiores
  • Alex Woiski: llegó libre

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