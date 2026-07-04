Brasil-Noruega y México-Inglaterra: los dos partidazos de este domingo 5 de julio en el Mundial 2026

Durante la jornada de este domingo 5 de julio, dos serán los encuentros que le den continuidad a la edición de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde las 17 (hora de Argentina), Brasil y Noruega dirán presente en el MetLife Stadium de New Jersey. Vinicius y Neymar se verán cara a cara ante Erling Haaland, uno de los goleadores de la competencia.