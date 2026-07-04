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Mundial 2026

Brasil-Noruega y México-Inglaterra: los dos partidazos de este domingo 5 de julio en el Mundial 2026

Dos partidos le darán continuidad a los octavos de final del Mundial 2026. Brasil-Noruega y México-Inglaterra se robarán las miradas de los fanáticos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Vinicius es la gran figura de Brasil en el Mundial 2026.

Vinicius es la gran figura de Brasil en el Mundial 2026.

Luego de las victorias de Marruecos (a Canadá ) y Francia (a Paraguay), los dos únicos clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 hasta el momento, llegará el momento de dos partidazos.

Durante la jornada de este domingo 5 de julio, dos serán los encuentros que le den continuidad a la edición de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde las 17 (hora de Argentina), Brasil y Noruega dirán presente en el MetLife Stadium de New Jersey. Vinicius y Neymar se verán cara a cara ante Erling Haaland, uno de los goleadores de la competencia.

El equipo que logre salir con vida de la mencionada llave se enfrentará al ganador del compromiso que protagonizarán México e Inglaterra en el estadio Azteca.

Los dueños de casa recibirán a los británicos a partir de las 21. Si bien se especuló con que el encuentro podría cambiar de horario, finalmente esto no sucederá.

Días y horarios de los octavos de final del Mundial 2026

Los días y horarios de los partidos son los siguientes:

Domingo 5 de julio

  • 17 hs - Brasil vs. Noruega
  • 21 hs - México vs. Inglaterra

Lunes 6 de julio

  • 16 hs - Portugal vs. España
  • 21 hs - Estados Unidos vs. Bélgica

Martes 7 de julio

  • 13 hs - Argentina vs. Egipto
  • 17 hs - Suiza vs. Colombia

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