Cómo fue el partido de Messi ante Cabo Verde: gol y una ardua batalla ante un arquero africano excepcional

Un disparo de tiro libre fue otra de las injerencias del capitán de la Selección argentina en la primera parte.

A los 29 minutos llegó la apertura del marcador de la mano del 10. Un pase magistral de Lisandro Martínez cruzó todo el campo de juego para habilitar a Messi que esperaba en la puerta del área chica de Cabo Verde. El rosarino controló y disparó con la zurda para marcar el primer gol de la tarde en Miami, el séptimo en su marca personal en esta Copa del Mundo 2026.

En el complemento, luego del gol de Cabo Verde, a Messi se lo vio ofuscado. Sin embargo, instantes después, el 10 se enchufó y tuvo un mano a mano con Vozinha que el arquero africano contuvo para impedir la ventaja de Argentina.

Otro tiro de pelota parada en el segundo tiempo estuvo a cargo de Lionel. El rosarino, cerca de la medialuna, sacó un remate que, de no haber sido por la inmesidad de Vozinha, el balón se hubiera metido por el segundo palo.

La última del tiempo regular para el 10 fue un nuevo tiro libre que otra vez contuvo el arquero caboverdiano.

En el suplementario, el capitán de la Selección argentina mostró visibles muestras de cansancio pero siguió motivando a sus compañeros en cada jugada ofensiva. Luego celebró con euforia el gol del Cuti Romero que terminó de darle el boleto a la Albiceleste a los octavos de final.

Otro récord más

Con su gol ante Cabo Verde, Lionel Messi se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en convertir durante ocho partidos seguidos. En Qatar 2022 convirtió un gol en octavos de final frente a Australia; en cuartos marcó un gol ante Países Bajos; en semifinales anotó un gol frente a Croacia; y en la final marcó dos goles contra Francia.

En la actual Copa del Mundo 2026, convirtió un hat-trick ante Argelia, un doblete ante Austria, un gol ante Jordania y uno ante Cabo Verde.

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026

Siete de los goles que registra la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 20 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia del certamen. Además, el 10 registra en total 124 goles con la celeste y blanca.

Todos los goleadores del Mundial 2026: