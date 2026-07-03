Los mejores y los peores puntajes de la Selección argentina vs Cabo Verde en un partido infartante

La Selección Argentina sacó adelante un partido de esos que cortan el aliento. En el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Scaloneta sufrió más de la cuenta para vencer por 3 a 2 a un durísimo Cabo Verde. El encuentro, que tuvo un alargue de locos con tres goles en apenas minutos, dejó muchísimas telas para cortar respecto al rendimiento individual del equipo defensor del título.