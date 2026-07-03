La Selección Argentina sacó adelante un partido de esos que cortan el aliento. En el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Scaloneta sufrió más de la cuenta para vencer por 3 a 2 a un durísimo Cabo Verde. El encuentro, que tuvo un alargue de locos con tres goles en apenas minutos, dejó muchísimas telas para cortar respecto al rendimiento individual del equipo defensor del título.
Mundial 2026
Los mejores y los peores puntajes de la Selección argentina vs Cabo Verde en un partido infartante
La Scaloneta sufrió hasta el último suspiro en los dieciseisavos del Mundial 2026. El uno por uno del equipo de Scaloni
A continuación, se repasarán los puntajes de la Selección Argentina en una noche donde la jerarquía de Messi y las fantásticas apariciones de dos defensores terminaron salvando a la Albiceleste.
Los puntajes de la Selección Argentina vs. Cabo Verde
- Lisandro Martínez (9 - la figura): en una noche donde el mediocampo ofreció pocas garantías de pase, "Licha" se vistió de organizador con un lanzamiento de 50 metros magistral para asistir a Messi. Coronó su actuación desatando el nudo del partido con un remate de media distancia descomunal. Sostuvo al equipo en los peores momentos.
- Lionel Messi (9): su control orientado tras el pelotazo de Martínez es una obra de arte que le permitió definir con el arco de frente. En el alargue, ejecutó el tiro de esquina que terminó en el gol de la clasificación. Sigue siendo el factor diferencial de este plantel.
- Cristian Romero (7): fue el bombero de una defensa que por momentos quedó muy desprotegida. Sólido en los duelos individuales y rápido para los anticipos, el "Cuti" aportó el liderazgo temperamental necesario para resistir las transiciones rápidas de los delanteros africanos.
- Alexis Mac Allister (6): hizo el trabajo sucio en una mitad de la cancha que se convirtió en una zona de tránsito rápido. Aunque le tocó jugar más retrasado de lo habitual, aportó equilibrio posicional y sacrificio para cortar los avances rivales cuando las líneas estaban rotas.
- Leandro Paredes (6): ingresó desde el banco de suplentes en un momento crítico y le dio al equipo el aplomo y la pausa que el partido requería. Su ingreso ayudó a disputar con más presencia física el mediocampo.
- Nicolás Tagliafico (6): entró para cerrar la banda izquierda y cumplió con creces utilizando su oficio defensivo. Le aportó sobriedad al fondo en el tramo de mayor nerviosismo.
- Emiliano Martínez (5): tuvo una noche incómoda. Pudo haber tenido una mejor respuesta posicional en el primer tanto de Cabo Verde, mientras que en el segundo poco pudo hacer ante un remate inatajable. Apareció con una tapada clave sobre la hora para asegurar la victoria.
- Facundo Medina (5): mostró buenas intenciones en la salida corta, pero sufrió cuando tuvo que replegarse en velocidad. Una desatención suya en la marca dejó descubierto su carril en una de las jugadas que terminó en festejo rival.
- Julián Álvarez (5): aportó su habitual despliegue e incomodó a los centrales en la presión, pero fue perdiendo peso específico en los últimos metros a medida que el equipo se replegó.
- Nicolás González (5): movedizo y punzante por la banda, generó desbordes interesantes, pero volvió a adolecer de efectividad en la puntada final dentro del área.
- Gonzalo Montiel (5): entró para oxigenar la banda derecha, aunque cometió una infracción evitable cerca del área que encendió las alarmas.
- Nahuel Molina (4): un partido muy complicado para el lateral derecho. Se lo notó inconexo en las transiciones ofensivas y padeció constantemente el retroceso, perdiendo los duelos individuales ante la velocidad de los extremos caboverdianos.
- Rodrigo De Paul (4): desconocido. Estuvo llamativamente impreciso en las entregas de primera y no logró convertirse en el motor dinámico que acostumbra ser. Le costó romper líneas y asociarse con fluidez en ataque.
- Lautaro Martínez (4): quedó completamente aislado entre los zagueros rivales. No encontró los espacios para generar sus propias ocasiones ni pudo pesar en el juego de espaldas para habilitar a los volantes. Fue reemplazado tempranamente.
- Thiago Almada (4): no logró asentarse como el conductor del equipo. Se lo vio errático con la pelota, perdiendo balones en zonas comprometidas. Su bajo nivel obligó al cuerpo técnico a mover el banco apenas llegó el empate de Cabo Verde.