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Copa del Mundo 2026

La Selección argentina es finalista del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra: qué dijeron las redes sociales

La Selección argentina le ganó a Inglaterra en un partido para el infarto y las redes sociales no tardaron en reflejar otro gran logro de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Por UNO

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España, y las redes sociales no tardaron en reflejar otro gran logro de los dirigidos por Lionel Scaloni.

En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el conjunto británico se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, a los 10 minutos del complemento, pero los argentinos lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández, a los 40, y Lautaro Martínez, a los 47.

La Selección Nacional jugará por segunda vez consecutiva la final del Mundial, en esta ocasión frente a España, el próximo domingo a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Qué dijeron las redes sociales del triunfazo de Argentina ante Inglaterra

"Muy bien por Argentina. Fue por el juego ante la complacencia inglesa… Ganó quien arriesgó más…" (David Faitelson)

"La mejor selección. El más grande. La historia continúa y se escribe de nuevo" (Marcelo Gantman)

"Quedará eclipsado por la emoción pero el segundo tiempo que juega Argentina es el reencuentro con el equipo que brilló en Catar y bailó a Brasil. Argentina remontó con coraje pero principalmente con fútbol. En el momento más crítico, apareció la mejor versión del equipo" (Matías Baldo)

"Ellos siempre supieron que no era un partido más y así lo jugaron. Se notó en cómo lo jugaron. Hay cosas que no hace falta decirlas. Se ven" (Gastón Edul)

"Qué se dice cuando un grupo de jugadores y un cuerpo técnico te dan una felicidad inolvidable? Gracias. Gracias. Mil gracias. Eso es todo" (Eduardo Sacheri)

"Tengan hijos para contarles de este equipo" (Sebastián Varela del Río)

"Señoras y Señores, para ganarles al Campeón del Mundo hay que hacer mucho más que un gol de suerte y cruzar 3 colectivos en el área para defender. La Argentina de los lioneles, Messi y Scaloni, es finalista del Mundial, AGAIN" (Roberto Martínez)

"Este equipo decidió jugar al fútbol contra el país que inventó el deporte, que empezó a llenar el área de centrales. Somos los mejores del mundo independientemente del resultado del domingo. Te amo Enzo, te amo Messi" (Juan Igal).

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