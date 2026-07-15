La Selección argentina es finalista del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra: qué dijeron las redes sociales

Qué dijeron las redes sociales del triunfazo de Argentina ante Inglaterra

"Muy bien por Argentina. Fue por el juego ante la complacencia inglesa… Ganó quien arriesgó más…" (David Faitelson)

"La mejor selección. El más grande. La historia continúa y se escribe de nuevo" (Marcelo Gantman)

"Quedará eclipsado por la emoción pero el segundo tiempo que juega Argentina es el reencuentro con el equipo que brilló en Catar y bailó a Brasil. Argentina remontó con coraje pero principalmente con fútbol. En el momento más crítico, apareció la mejor versión del equipo" (Matías Baldo)

"Ellos siempre supieron que no era un partido más y así lo jugaron. Se notó en cómo lo jugaron. Hay cosas que no hace falta decirlas. Se ven" (Gastón Edul)

"Qué se dice cuando un grupo de jugadores y un cuerpo técnico te dan una felicidad inolvidable? Gracias. Gracias. Mil gracias. Eso es todo" (Eduardo Sacheri)

"Tengan hijos para contarles de este equipo" (Sebastián Varela del Río)

"Señoras y Señores, para ganarles al Campeón del Mundo hay que hacer mucho más que un gol de suerte y cruzar 3 colectivos en el área para defender. La Argentina de los lioneles, Messi y Scaloni, es finalista del Mundial, AGAIN" (Roberto Martínez)

"Este equipo decidió jugar al fútbol contra el país que inventó el deporte, que empezó a llenar el área de centrales. Somos los mejores del mundo independientemente del resultado del domingo. Te amo Enzo, te amo Messi" (Juan Igal).