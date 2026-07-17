Acompañado por una comitiva oficial de su Gabinete, el presidente Javier Milei participó este viernes del acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la AMIA. Al igual que en sus anteriores asistencias como mandatario, Milei optó por no brindar un discurso durante la ceremonia, que comenzó formalmente en la histórica sede de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.
Javier Milei estuvo presente en el homenaje por los 32 años del ataque a la AMIA
El Presidente participó del acto por la AMIA, donde la mutual reclamó juzgar a los prófugos y pidió más controles en la Triple Frontera
El momento más emotivo se vivió cuando el sonido de la tradicional sirena quebró el silencio para recordar el instante exacto en el que, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la mutual judía, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Este año, la conmemoración organizada en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria" se adelantó un día debido a que la fecha original coincide con el Shabat, el día sagrado del judaísmo.
El duro reclamo a la Justicia por el juicio en ausencia
El titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, encabezó el homenaje y lanzó un fuerte reclamo al Poder Judicial frente a la falta de avances en la causa. “32 años de impunidad es un abismo intolerable para cualquier república que pretenda llamarse democrática”, sentenció el dirigente, advirtiendo que en el último año “no se ha producido ninguna novedad relevante”.
En su discurso, Armoza apuntó directamente contra las demoras procesales y exigió terminar con las trabas para juzgar a los acusados iraníes: “Le exigimos a la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso del juicio en ausencia. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos. Exhortamos a los jueces a que se aboquen a resolver el caso y que el juicio en ausencia se convierta en una realidad”.
Además, ante lo que calificó como los peligros del "terrorismo global", el presidente de la mutual le solicitó al Gobierno nacional un "refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera y los pasos fronterizos", exigiendo que se extremen los recaudos con Interpol para mantener las alertas rojas y asegurar que ningún país otorgue cobijo a los fugitivos.
El alineamiento geopolítico de Milei y el eje antiterrorista
El Presidente llegó a la ceremonia minutos antes del sonar de la sirena, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich.
Aunque no habló en el estrado, el fuerte compromiso de Milei con la comunidad judía y el Estado de Israel había quedado plasmado semanas atrás durante su discurso en la Fundación Aliados de Israel. En esa oportunidad, el mandatario recordó con orgullo que Buenos Aires alberga a la comunidad judía más numerosa de América Latina, pero lamentó que fuera blanco de los ataques de 1992 (Embajada de Israel) y 1994.
En aquella antesala del aniversario, el jefe de Estado ratificó el giro geopolítico de su gestión, destacando medidas drásticas como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, así como la expulsión del encargado de negocios de Irán. "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", había advertido el mandatario, vinculando el terrorismo islámico con el antisemitismo global.