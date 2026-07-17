Javier Milei estuvo presente en el homenaje por los 32 años del ataque a la AMIA

"Un abismo intolerable": el duro reclamo de la AMIA a la Justicia por la impunidad en la causa

En su discurso, Armoza apuntó directamente contra las demoras procesales y exigió terminar con las trabas para juzgar a los acusados iraníes: “Le exigimos a la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso del juicio en ausencia. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos. Exhortamos a los jueces a que se aboquen a resolver el caso y que el juicio en ausencia se convierta en una realidad”.

Además, ante lo que calificó como los peligros del "terrorismo global", el presidente de la mutual le solicitó al Gobierno nacional un "refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera y los pasos fronterizos", exigiendo que se extremen los recaudos con Interpol para mantener las alertas rojas y asegurar que ningún país otorgue cobijo a los fugitivos.

A 32 años del atentado contra la AMIA, la comunidad renovó su pedido de justicia en el acto central

El alineamiento geopolítico de Milei y el eje antiterrorista

El Presidente llegó a la ceremonia minutos antes del sonar de la sirena, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich.

Aunque no habló en el estrado, el fuerte compromiso de Milei con la comunidad judía y el Estado de Israel había quedado plasmado semanas atrás durante su discurso en la Fundación Aliados de Israel. En esa oportunidad, el mandatario recordó con orgullo que Buenos Aires alberga a la comunidad judía más numerosa de América Latina, pero lamentó que fuera blanco de los ataques de 1992 (Embajada de Israel) y 1994.

Milei asistió al acto de la AMIA acompañado por Karina, Santilli y Bullrich

En aquella antesala del aniversario, el jefe de Estado ratificó el giro geopolítico de su gestión, destacando medidas drásticas como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, así como la expulsión del encargado de negocios de Irán. "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", había advertido el mandatario, vinculando el terrorismo islámico con el antisemitismo global.