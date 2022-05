Según CONIN, el 60% de los niños del país sufre desnutrición y casi la mitad de ellos es menor de cinco años

Malnutricion Conin_01.jpg

Así lo explicó Gabriela Sabio, Directora Médica de CONIN, que dialogó con los periodistas del Noticiero Siete en el mediodía de este lunes. "Se relevaron a nivel nacional 2.500 viviendas, y a más de 7.000 personas, de los cuáles 2.800 eran niños de menos de cinco años. Se hizo en zonas urbano-marginales cercanas a los Centros CONIN, y se anotaron características muy especiales: el 70% no tiene cloacas, el 17% no tiene acceso al agua (potable), y casi nadie tiene agua caliente o no tienen baño".

► TE PUEDE INTERESAR: El hermano de Giuliana Lucoski aseguró que ella no tiene daño neurológico

La Fundación CONIN es una entidad sin fines de lucro fundada en Mendoza por el doctor Abel Albino, en el año 1993, y cuya sigla significa Cooperadora de la Nutrición Infantil. Tiene su sede central en 25 de Mayo 859, de la capital de Mendoza.

Los números dolorosos de la realidad actual

Buscando posibles causas de estas falencias económicas en los grupos relevados, la médica aportó: "Dentro de este grupo, detectamos que el 60% tiene menos de cinco años y se encontraban con malnutrición. Esto se relacionó con algunos factores que ya sabemos que colaboran, como el nivel educativo del jefe de la casa, o especialmente la mamá, donde se encuentran más niños con diagnóstico de desnutrición cuando aquellos no han finalizado el secundario".

"También se asociaba con el peso al nacer, que también es importante. Un buen comienzo en la vida va a garantizar que van a tener mejores resultados", agregó Sabio.

Malnutricion Conin_02.jpg

Se consumen alimentos de "calorías vacías"

No sólo es baja la cantidad de alimentos que consumen los niños, muchos de ellos gracias a la concurrencia a comedores o merenderos solidarios, o planes alimentarios de ls escuelas. "Otras cosas que llamaron la atención tienen que ver con la frecuencia de consumo, donde se dio que la mayoría de los niños, más del 70 u 80% no consumía alimentos fuente, aquellos que aportan los nutrientes críticos para todo el desarrollo o crecimiento. Ahí están el grupo de las carnes, de los lácteos, de los cereales, los aceites y las semillas, y las frutas y las verduras", precisó la doctora de CONIN.

Esta realidad crítica impone soluciones inmediatas de parte de las autoridades gubernamentales. "Lo que tenemos que lograr es que los chicos tengan una alimentación variada, que sea en calidad, cantidad, y continuidad, adecuada. Esto no sucede cuando estamos en situación de pobreza, donde los alimentos de primera necesidad, que aportan los nutrientes mencionados, y las familias llegan a gastar más del 50% de sus ingresos sólo para los alimentos", detalló la especialista.

Malnutricion Conin_03.jpg

Para concluir, Gabriela Sabio disparó una verdad dolorosa: "Hoy se da otra situación en las familias que nosotros relevamos, y es el consumo de alimentos llamados de “calorías vacías”, que son aquellos alimentos más económicos, que pueden producir saciedad, pero que no aportan nutrientes específicos".

Para colaborar con las campañas contra la desnutrición infantil, se puede apoyar a CONIN tanto como donante, haciendo aportes voluntarios; como padrino, con aportes mensuales; o como voluntario, trabajando en los Centros de la entidad. Para sumarse, se pueden contactar haciendo click aquí.