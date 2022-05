El hermano de Giuliana Lucoski aseguró que ella no tiene daño neurológico

giuliana lucoski y familia.jpg Foto familiar de Giuliana Lucoski.

Esta novedad dada por la familia de Giuliana Lucoski va en el mismo sentido de las últimas dadas por Nicolás, quien desde el principio se mantuvo positivo ante cada mejora de su hermana, quien lleva 15 días internada en terapia intensiva del Hospital Central.

La semana pasada dio detalles de cómo su mamá se dio cuenta que la ex reina de la Vendimia la seguía con la mirada, y luego pudo responder preguntas por sí o por no con solo apretar la mano. También movió sus pies y brazos, con lo que no tendría graves problemas motrices, a pesar que debe recuperarse de las fracturas que sufrió como consecuencia del accidente en moto que tuvo con su novio en Luján.

El accidente de Giuliana Lucoski y Ricardo Luna

La pareja, que tenía fecha de casamiento el 28 de mayo, viajaba en una moto Ducati por Ruta 40 hacia el Sur, donde a la altura de calle Araoz chocaron de atrás a un VW 1.500.

Como consecuencia, Giuliana salió despedida, voló por el aire y cayó varios metros más adelante de donde quedó el auto, donde quedó sin ningún tipo de reacción. Mientras tanto, su novio Ricardo Luna cayó cerca de su Ducati, estaba consciente y se quejaba por el dolor de las heridas.

Los dos fueron trasladados al Hospital Central, pero ella fue directo a terapia intensiva. En el momento que ingresó sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos lograron reanimarla.

Él quedó en sala común y fue dado de alta una semana después. Pero antes de eso, el fiscal de Tránsito Fernando Giunta lo imputó por lesiones graves culposas, y lo dejó en libertad. Además, se supo que en el momento del accidente tenía 0,88 gramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido en Mendoza es hasta 0,20 gramos de alcohol en sangre para motociclistas.

