El hermano de Giuliana Lucoski aseguró que Ricardo Luna volverá a verla solo si ella pide por él

Sobre Ricardo Luna, agregó: "La única forma que entre es que mi hermana pida por él".

Giuliana Lucoski y Ricardo Luna2.jpg Giuliana Lucoski y Ricardo Luna se iban a casar el 28 de mayo. Foto: Instagram Giuliana Lucoski

Luego del accidente ocurrido en la tarde del domingo 8 de mayo, tanto Giuliana como Luna quedaron internados, pero fue ella quien se llevó la peor parte del choque. El médico cirujano fue dado de alta una semana después y el lunes los padres de la joven de 28 años lo dejaron pasar a terapia intensiva para que la viera. Pero esa fue la única vez.

Los avances de Giuliana Lucoski

"El jueves fue muy importante. En la tarde empezó a reaccionar más a un montón de estímulos y preguntas. Ella responde con la mano, si es sí aprieta, de paso los médicos y mis papás le dijeron que moviera el pie izquierdo y lo movió, después que moviera el pie derecho y lo movió. Creo que lo hizo para que nosotros estemos más tranquilos, y la verdad que estamos muy contentos", aseguró Nicolás Lucoski.

Detalló cómo fue que ocurrió ese avance: "Estaba mi mamá y se dio cuenta que ella la empezó a seguir con la mirada, porque mi mamá camina de un lado para el otro. Le dijo: 'A ver Giuli, moveme el pie derecho', y así con todas las partes del cuerpo. Después dijo vamos a ir con las preguntas agarrándole la mano, y le preguntó si se acordaba de mi y apretó la mano, le preguntó si se acordaba de Martín, mi otro hermano, y apretó".

nicolas y giuliana lucoski.jpg Nicolás Lucoski no se aleja del Hospital Central, donde acompaña a sus padres y sigue de cerca la evolución de su hermana.

"Después mi mamá pensó en hacerle preguntas que las respuestas son 'no', para ver si no estaba apretando por apretar la mano, y no apretó. Le preguntó las cosas que eran no y no hacía nada. Fue muy positivo, muy importante", relató emocionado Nicolás.

Contó que también movió los brazos y que en la mañana del viernes estuvo inquieta, movía la cabeza, "se está dando cuenta de la situación. La parte traumatológica está todo bien y en orden, fue una evolución grande. Y que ella esté así en tan poco tiempo, reaccionando bien, favorece mucho a su evolución".

Giuliana Lucoski (18).jpg Foto: Instagram Giuliana Lucoski

Dijo que tiene los ojos abiertos, mira fijo a los ojos de los demás, y sonríe cuando responde preguntas que las respuestas son "sí".

"Ella está hermosa como siempre, su carita no tiene ni un rasguño, ya recuperó el color, volvió a ser ella", recalcó.

Más allá de su evolución, continúa con medicamentos para el dolor y "la duermen muy poco salvo que esté muy inquieta o nerviosa, y así progresivamente hasta que entienda la situación en la que se encuentra ahora", explicó el joven.

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelino Iglesias confirmó que pedirá plata a la Nación para reemplazar al Cóndor del Acceso