Giuliana Lucoski fue visitada por su novio: "Él entró, salió y ella empezó a reaccionar un poco más"

Ricardo Luna Giuliana Lucoski.jpg Ricardo Luna visitó este lunes por primera vez a su pareja Giuliana Lucoski, quien sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado.

"Vino esta mañana y estuvo con ella un ratito. Él casi no se puede mover, y le dije: 'Cuidate porque los dos tienen que estar enteros, quedate quieto'. Él igual saca fuerzas para ver a su pareja. Fue el primer contacto que tuvieron. Él entró, salió y ella empezó a reaccionar un poco más, así que fue positiva su visita", detalló Nicolás a Radio Nihuil.

La ex reina "evoluciona muy bien"

"Estamos muy contentos para arrancar la semana. Estuvo todo el domingo respirando sola, la intubación la tiene, pero no se activó. Hoy hoy sí, porque es como si ayer hubiese corrido una maratón. Ahora es ir acostumbrándola a ella, pero fue un avance muy grande", expresó Nicolás sobre el estado de salud de su hermana.

Agregó: "Todos los días le hacen pruebas neurológicas, ven cómo reaccionan los ojos, como que los mueve más, y en eso va progresando. Todavía no despierta, no abre los ojos. Los médicos le dijeron a mis padres que tocándole los dedos ella los mueve porque siente el dolor. Así que viene todo muy bien para lo que fue, y recién llevamos una semana".

nicolas y giuliana lucoski.jpg Nicolás junto a su hermana Giuliana Lucoski.

Dijo que el próximo miércoles le harían una última cirugía en uno de sus codos donde sufrió una fractura. "Sería la última porque la cabeza, el tobillo y la cadera no hay que tocarlos más".

Respecto al severo golpe que Giuliana sufrió en su cabeza, Nicolás señaló: "Yo la veo cada 2 ó 3 días y le van sacando las vendas porque le van quedando flojas, se deshincha muy rápido. La cabeza ya no está hinchada y de los hematomas no salió mas nada. Viene bien, le hacen las pruebas de reflejo y cada vez son mejores".

En cuanto al pronóstico, los médicos "nos dicen que esta semana puede abrir los ojos, pero cuando lo haga la vuelven a dormir para que no se asuste, que se acostumbre a la situación. No nos va a hablar ni bien se despierte, porque va a estar muy perdida y así la van a cuidar. Pero ya esta semana ojalá abra los ojos".

nicolás lucoski hermano de giuliana lucoski.jpg Nicolás permanece casi todo el día en el hospital donde recibe visitas de quienes quieren saber cómo sigue su hermana Giuliana Lucoski.

El parte médico de Giuliana Lucoski

Los médicos del Hospital Central indicaron este lunes que la joven de 28 años: "Continúa con asistencia respiratoria, está estable hemodinámicamente. Presenta registros febriles en control. Se esperando respuesta neurológica. Sigue con pronóstico reservado y su estado continúa siendo grave".

Durante el domingo, Nicolás Lucoski publicó en su cuenta de Twitter: "Que rece todo Mendoza, Giuliana empezó a respirar por ella misma. Tuvo pequeños reflejos y tosió. Es un proceso lento pero que va para adelante. Dale Giuli mi vida vos podes, tomate todo el tiempo que necesites".

giuliana lucoski y familia.jpg La familia de Giuliana Lucoski espera que evolucione favorablemente y salga adelante.

De todas formas, los médicos que la atienden y asisten a sus padres, advierten que hay que ser prudentes debido a que son procesos que llevan su tiempo y aún no hay certezas.

El afecto que recibe la familia Lucoski

"No pensé nunca que iba a ser tanto para Mendoza lo que le pasó a mi hermana. En nuestra casa todo lo que nos traen lo dejamos ahí. Es impresionante la cantidad de gente que se acerca y deja cosas para Giuliana. Al hospital viene gente todo el tiempo preocupada, angustiada. Por eso tomé la decisión de contar cómo está ella, porque hay mucha gente preocupada", detalló Nicolás desde la puerta del Hospital Central.

giuliana lucoski rerina de la vendimia 2016 3.jpg El hermano de Giuliana aseguró que cada día reacciona mejor.

Contó que se acerca a él gente de todos los credos que le llevan estampitas o estatuillas de santos, y él lo recibe con mucho afecto y respeto. "Cuando salgamos de acá vamos a tener que recorrer varias iglesias", manifestó Nicolás.

Desde el domingo del accidente, el hermano de Giuliana no se aleja del hospital. "Estoy todo el día acá. Por ahí a eso de las 2 de la mañana, que no hay tránsito, ni visitas, me voy a casa, me baño, como algo, saludo a mi hermano, y después me vuelvo para acá. Duermo en la guardia pero ya después salgo porque llega mucha gente".

nicolás lucoski hermano de giuliana lucoski 2.jpg Nicolás Lucoski recibe a todos los que se acercan al Hospital Central a preguntar por el estado de salud de su hermana.

Además, en cualquier momento su hermana mayor dará a luz a su hijo: "Hace 2 días le dijeron que ya lo puede tener. Va a ser un varón y va a ser una distracción y una alegría para la familia".

A una semana de la tragedia de Giuliana Lucoski

La ex reina Nacional de la Vendimia 2016 y su pareja, el cirujano Ricardo Luna, de 46 años, se accidentaron el domingo 8 de mayo pasadas las 16, cuando circulaban en la moto Ducati de Luna por la Ruta 40 hacia el Sur, en Luján.

Según declaraciones de otros conductores, la pareja circulaba a muy alta velocidad, e iban en zigzag para pasar vehículos. En una de esas maniobras, Luna, que iba al mando de la Ducati, no había tenido tiempo para pasar, y chocó contra la parte de atrás de un VW 1.500, que era conducido por un hombre de 78 años.

Giuliana voló por el aire y quedó varios metros más adelante del auto, mientras que la moto y Luna quedaron más cerca.

accidente ricardo luna y giuliana lucoski reina de la vendimia 2016.jpg La foto es parte de la pericia que hizo Policía Científica en el lugar del accidente.

El dueño del VW 1.500 aseguró a Diario UNO que vio volar a Giuliana, quien quedó inconsciente ya que no tenía ninguna reacción. Mientras que su novio, se quejaba de dolor.

