El novio de Giuliana Lucoski fue imputado por el accidente que dejó a la ex reina en grave estado

giuliana lucoski rerina de la vendimia 2016.jpg Giuliana Lucoski, de 28 años, está internada con pronóstico reservado en el Hospital Central.

En ese momento, el fiscal le ofreció la posibilidad de declarar, pero el médico prefirió no hacerlo por recomendación de sus abogados. De todas formas, como no hay peligro de fuga, no tiene antecedentes y dicho delito es excarcelable, Giunta le dio el recupero de la libertad inmediatamente.

De todas formas, la investigación continúa. Todavía falta saber exactamente a qué velocidad circulaba con la Ducati en el momento del accidente, ya que algunos testigos aseguraron que iba muy rápido. También falta determinar si Luna había consumido alcohol o alguna sustancia, lo que cambiaría la acusación en su contra.

accidente ricardo luna y giuliana lucoski reina de la vendimia 2016.jpg Así quedó la moto Ducati de Ricardo Luna al chocar con un Dodge 1.500, en Luján.

Además, el estado de salud de Lucoski también cambiaría la imputación, en el caso de agravarse.

Accidente en moto con Giuliana Lucoski

El hecho ocurrió alrededor de las 16.10 del domingo, cuando Ricardo Luna y la ex reina de la Vendimia viajaban en la moto Ducati del médico por la Ruta 40 hacia el Sur, en Luján.

Algunos testimonios indicaron que la pareja iba a altísima velocidad sobrepasando otros vehículos, hasta que impactó de lleno en la parte de atrás de un Dodge 1.500 conducido por un hombre de unos 70 años, a la altura de calle Araoz.

Como consecuencia del impacto, los dos salieron despedidos de la moto y sus cuerpos quedaron a varios metros de distancia.

accidente ricardo luna y giuliana lucoski reina de la vendimia 2016 2.jpg Ricardo Luna fue imputado por lesiones graves culposas, pero podría cambiar a medida que se incorporen datos a la causa.

Los dos fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Central, donde Giuliana ingresó en muy grave estado, completamente inconsciente y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los médicos la reanimaron, y pasó a quirófano.

Sufrió fractura de pelvis, también en uno de sus tobillos, varios golpes en todo su cuerpo, pero especialmente en la cabeza, donde le realizaron una craneotomía, además de otras cirugías para estabilizar su pelvis y sacar líquidos sueltos en su abdomen. Quedó internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y con pronóstico reservado.

Mientras tanto, su pareja, con quien se iba a casar el 28 de mayo, sufrió varias fracturas pero está fuera de peligro, internado en sala común en el Hospital Central.