"La vi volar por el aire", contó el conductor del VW 1.500 con el que chocó Giuliana Lucoski

"Veníamos normal, a 70 o 75 kilómetros por hora. Adelante mío no venía nadie. De repente sentí una explosión, para mi hicimos un giro aunque las pericias dicen que fueron tres trompos, no lo sé. Quedamos recostados porque se rompieron los respaldos de los asientos, como si fuese un coche cama, con la cabeza apoyada en el asiento trasero. Teníamos los cinturones puestos, y hasta que reaccionamos, nos desabrochamos, quise abrir mi puerta y no podíamos. La única que se podía abrir era la del acompañante y mi compañero abrió la puerta. Quedamos en la misma dirección pero no sobre la ruta, sino en la banquina", relató a Diario UNO Gerónimo -prefirió no dar a conocer a su apellido- sobre el día del accidente en el Acceso Sur a la altura de la calle Araoz.