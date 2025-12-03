Javier Milei cambió a la mayoría de los jefes de las Fuerzas Armadas

El general de División Oscar Zarich será el sustituto de Presti, mientras que el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del brigadier General Xavier Julián Isaac.

Tuit de Adorni, jefes del Ejpercito

Además, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado como nuevo jefe de la Armada Argentina, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi.

En tanto, Milei ratificó al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

“El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente”, señaló Adorni en su comunicado, donde también concluyó con la expresión: “Dios bendiga a la República Argentina”.

Todos los jefes salientes, además de Valverde, habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque el mandatario nacional los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.