Entró al banco por un trámite rápido y salió con un dedo menos: cobrará una fortuna

El hombre quiso retirar dinero de una caja de seguridad y la puerta de la bóveda le cortó un dedo. Tremendo. Imagen ilustrativa.

Caja de seguridad: por qué la Justicia responsabilizó al banco

El caso fue resuelto a comienzos de mayo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 18 de La Plata, a cargo de la jueza María Verónica Leglise.

Durante el juicio, el banco reconoció que el hecho ocurrió dentro de la sucursal, aunque sostuvo que fue el propio cliente quien provocó el accidente al tomar la puerta durante la apertura. Sin embargo, la magistrada rechazó ese planteo al considerar que la entidad no pudo demostrar esa versión.

La justicia condenó al banco y la víctima del insólito accidente cobrará varios millones de pesos. Imagen ilustrativa.

En la sentencia, recordó que las entidades financieras tienen el deber de garantizar la seguridad de quienes utilizan sus instalaciones, especialmente en un servicio como el de cajas de seguridad.

El hombre había reclamado $82.960.305,82 por incapacidad física, tratamiento psicológico, gastos médicos y daño moral, según publica TN.

No obstante, la jueza fijó la indemnización en $3.500.000 por incapacidad física, $2.130.000 para tratamiento psicológico, $500.000 por gastos médicos y traslados, y $3.500.000 por daño moral.

El fallo aún no está firme y podrá ser apelado ante la Cámara correspondiente.