Entró al banco por un trámite rápido y salió con un dedo menos: cobrará una fortuna

Lo que debía ser un trámite habitual terminó en un grave accidente. Un hombre sufrió la amputación parcial de un dedo cuando intentaba acceder a su caja de seguridad en un banco de La Plata. Ahora, la Justicia responsabilizó a la entidad financiera y la condenó a pagarle $9.630.000, más intereses.
El hecho ocurrió el 31 de enero de 2022. Según consta en la demanda, el cliente había ingresado al banco para retirar dinero de su caja de seguridad y fue acompañado por una empleada hasta el sector de las bóvedas. Allí, una pesada puerta metálica le atrapó la mano derecha durante la maniobra de apertura y le amputó la parte final del dedo mayor.
Tras el accidente, el hombre fue asistido por personal del banco y trasladado primero al Hospital Gutiérrez y luego a una clínica especializada, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.
Caja de seguridad: por qué la Justicia responsabilizó al banco
El caso fue resuelto a comienzos de mayo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 18 de La Plata, a cargo de la jueza María Verónica Leglise.
Durante el juicio, el banco reconoció que el hecho ocurrió dentro de la sucursal, aunque sostuvo que fue el propio cliente quien provocó el accidente al tomar la puerta durante la apertura. Sin embargo, la magistrada rechazó ese planteo al considerar que la entidad no pudo demostrar esa versión.
En la sentencia, recordó que las entidades financieras tienen el deber de garantizar la seguridad de quienes utilizan sus instalaciones, especialmente en un servicio como el de cajas de seguridad.
El hombre había reclamado $82.960.305,82 por incapacidad física, tratamiento psicológico, gastos médicos y daño moral, según publica TN.
No obstante, la jueza fijó la indemnización en $3.500.000 por incapacidad física, $2.130.000 para tratamiento psicológico, $500.000 por gastos médicos y traslados, y $3.500.000 por daño moral.
El fallo aún no está firme y podrá ser apelado ante la Cámara correspondiente.
En pocas palabras
- Banco condenado: una entidad financiera deberá pagar $9.630.000 más intereses a un cliente que perdió parte de un dedo en un accidente dentro de la sucursal.
- Accidente en caja de seguridad: el hecho ocurrió cuando la puerta metálica de una bóveda atrapó la mano derecha del hombre, provocando la amputación parcial de su dedo mayor.
- Fallo judicial: la Justicia responsabilizó al banco por no garantizar la seguridad de sus instalaciones y la indemnización, aunque menor a la reclamada, aún puede ser apelada.