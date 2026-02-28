en vivo Tensión internacional

Medios israelíes aseguran que el líder supremo Jamenei murió tras los ataques

Alí Jamenei, líder supremo iraní.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Irán ya contraatacó y desmintió la muerte de Alí Jamenei

