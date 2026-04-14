Médicos llevaron un reclamo a la Legislatura por el plan del Ministerio de Salud para disminuir cesáreas

El reclamo de los médicos en la Legislatura

Un grupo de médicos obstetras llegó este martes a la Legislatura para reclamar por la decisión del Ministerio de Salud de modificar el modelo de atención de los partos en el sector privado.

La representante de OBUM, Florencia Forno, explicó que el objetivo fue plantear dudas, inquietudes y también propuestas. “No tenemos claridad de cómo se va a implementar esto en tan poco tiempo”, dijo.

Según explicó, los médicos no cuestionan el diagnóstico de fondo -la alta tasa de cesáreas- pero sí la forma en que se busca abordarlo.

Obstetra Los médicos obstetras aseguraron que no cuestionan la finalidad de la medida -bajar la cantidad de cesáreas- sino que se quiebra la relación entre las pacientes y los profesionales.

“Compartimos que hay una problemática, pero creemos que hay muchos factores que no son clínicos y que también hay que trabajar”, señaló.

Y mencionó cuestiones culturales, el miedo al dolor, la posibilidad de programar el nacimiento y las propias condiciones de trabajo dentro de las instituciones.

Lo que significa el médico obstetra durante el embarazo y el parto

El eje del conflicto es la decisión de que los partos sean atendidos por equipos de guardia y no por el obstetra que acompañó el embarazo.

Desde OBUM fueron claros en ese punto: quieren que se mantenga la posibilidad de que cada mujer elija a su médico. “El vínculo se construye durante nueve meses, no en el momento del parto con un médico de guardia”, planteó Forno.

Para los profesionales, ese vínculo influye directamente en la calidad de la atención, en la experiencia de la familia y en la toma de decisiones durante el nacimiento.

También cuestionaron que no está claro cómo funcionará el sistema de honorarios. Advirtieron que no están de acuerdo con que vuelvan a ser definidos o administrados por las clínicas, como ocurría antes de la creación de la asociación.

El trasfondo: reducir los partos por cesáreas

El cambio impulsado por el Ministerio de Salud tiene como objetivo bajar la cantidad de cesáreas, que en Mendoza están muy por encima de lo recomendado. En el sector privado rondan el 80% y en el público, 40%.

El plan se diseñó junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y propone modificar el modelo de atención de los partos: equipos de guardia, protocolos unificados, monitoreo permanente y un nuevo esquema de pagos que no incentive la intervención quirúrgica.

La iniciativa también busca mejorar la información que reciben las personas gestantes y reforzar la aplicación de la Ley de Parto Humanizado.

Sin embargo, los obstetras insisten en que el problema es más complejo y que no se resuelve solo cambiando quién atiende el parto. Proponen trabajar con guías clínicas, consensos profesionales y educación para pacientes.

Qué prometieron aportar los legisladores

Los médicos fueron recibidos por legisladores provinciales, entre ellos Emanuel Fugazzotto y Dougar Chappel, del Partido Verde, y Gabriela Lizana, del Frente Renovador.

Según informaron, los legisladores se comprometieron a avanzar por dos vías: una judicial, para analizar si la medida afecta la libre elección de las mujeres, y otra administrativa, con pedidos de informe al Ejecutivo.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. A menos de tres meses de la fecha prevista para su implementación, el nuevo modelo todavía genera más preguntas que certezas entre los médicos obstetras.