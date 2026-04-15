Roma es una fiesta: restauración le devuelve al Coliseo parte de su gloria pasada

La ciudad de Roma celebra la culminación de un ambicioso proyecto de diseño que duró cuatro años. Los especialistas trabajaron en la fachada sur del anfiteatro para devolverle la apariencia que ostentó durante el esplendor del Imperio Romano. Esta obra permitió que la zona peatonal recupere su nivel de suelo auténtico, aquel que los antiguos espectadores transitaban antes de ingresar a los espectáculos.
El Coliseo presentaba daños severos en su entrada principal desde hace siglos. Factores como la inestabilidad del terreno, diversos terremotos y el saqueo de materiales afectaron la estructura. Durante mucho tiempo, este sector sirvió como establo para animales, perdiendo su función original. La reciente restauración eliminó las capas acumuladas para mostrar la escala real de la construcción antigua.
Materiales clásicos para un monumento eterno
El equipo a cargo utilizó bloques de travertino provenientes de las canteras de Tivoli, el mismo sitio de donde salió la piedra original del Imperio Romano. Estos elementos ahora funcionan como asientos para los visitantes que llegan a Roma. Debajo de cada arco, el suelo permite observar los números romanos que guiaban al público hacia sus secciones hace milenios.
Los arquitectos decidieron mantener una pequeña parte del área sin intervenir. Este espacio permite observar los cimientos del Coliseo y ayuda a los expertos a estudiar el sistema hidráulico primitivo. En las excavaciones de la restauración, los arqueólogos hallaron objetos valiosos como monedas de oro, joyas y estatuas antiguas que estaban enterradas bajo el sedimento.
Nuevos descubrimientos en la arena
La recuperación de esta zona en Roma recibió financiamiento parcial de las obras de la nueva línea de metro local. Esta intervención sigue la línea de otros trabajos recientes, como la apertura del Pasaje de Cómodo el año pasado. El antiguo Imperio Romano diseñó ese túnel secreto para que los gobernantes evitaran el contacto directo con la multitud al entrar.
Esta restauración logra que el público entienda mejor el ritmo de los arcos y la secuencia de los pasillos. El proyecto respeta la historia del Coliseo y complementa las investigaciones previas sobre la arqueología del lugar. Gracias a este esfuerzo, la estructura recupera parte de la integridad visual que perdió tras el colapso ocurrido en el siglo VII.