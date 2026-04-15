Roma es una fiesta: restauración le devuelve al Coliseo parte de su gloria pasada

Los arquitectos decidieron mantener una pequeña parte del área sin intervenir. Este espacio permite observar los cimientos del Coliseo y ayuda a los expertos a estudiar el sistema hidráulico primitivo. En las excavaciones de la restauración, los arqueólogos hallaron objetos valiosos como monedas de oro, joyas y estatuas antiguas que estaban enterradas bajo el sedimento.

Nuevos descubrimientos en la arena

coliseo restauracion Vista panorámica de la zona peatonal sur del Coliseo tras su restauración, donde se han instalado bloques de travertino que evocan las antiguas columnas y permiten sentarse a los visitantes. Al fondo, se aprecia el Arco de Constantino.

La recuperación de esta zona en Roma recibió financiamiento parcial de las obras de la nueva línea de metro local. Esta intervención sigue la línea de otros trabajos recientes, como la apertura del Pasaje de Cómodo el año pasado. El antiguo Imperio Romano diseñó ese túnel secreto para que los gobernantes evitaran el contacto directo con la multitud al entrar.

Esta restauración logra que el público entienda mejor el ritmo de los arcos y la secuencia de los pasillos. El proyecto respeta la historia del Coliseo y complementa las investigaciones previas sobre la arqueología del lugar. Gracias a este esfuerzo, la estructura recupera parte de la integridad visual que perdió tras el colapso ocurrido en el siglo VII.