Volvió a subir el dólar oficial y quedó $35 más arriba que el blue

El tipo de divisa que se toma como referencia en el mercado financiero se acomodó apenas 0,4%, para sobre el fin de la rueda cambiaria ubicarse en un promedio de $1.455,50. Y se mantuvo, pese a esa suba, lejos de la banda máxima que administra el Banco Central ($1.511,98) y fija el límite de intervención.

Qué pasó con el dólar CCL, MEP y turista

En tanto, los dólares financieros volvieron a los altibajos.

Es que el dólar MEP, que había alcanzado los $1.479,30 resignó 0,23%, para tocar los $1.478.

Asimismo, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) también bajó hasta $1.522 primero y $1.521,20 al final.

El dólar turista, a su vez, retrocedió $5,60. Así, alcanzó los $1.388, el valor más accesible de la jornada.