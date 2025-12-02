Volvió a subir el dólar oficial y quedó $35 más arriba que el blue

El dólar oficial cerró este martes a $1.420 para la compra y $1.480 para la venta en la pizarra de Banco Nación, lo que implicó una suba de $5 respecto del cierre del lunes. Así, siguió despegándose de un dólar blue o paralelo que volvió a mantenerse estable.
Frente al resto de los bancos hubo bastante paridad, con un promedio del tipo de cambio minorista que se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. Aunque el precio pico fue de $1.485 en ell Macro, Ciudad e ICBC.
Por su parte, el dólar blue cerró sin cambios con relación al lunes, ofreciéndose a $1.445. Y quedó un poco más cerca del dólar mayorista, que también registró una leve alza.
El tipo de divisa que se toma como referencia en el mercado financiero se acomodó apenas 0,4%, para sobre el fin de la rueda cambiaria ubicarse en un promedio de $1.455,50. Y se mantuvo, pese a esa suba, lejos de la banda máxima que administra el Banco Central ($1.511,98) y fija el límite de intervención.
Qué pasó con el dólar CCL, MEP y turista
En tanto, los dólares financieros volvieron a los altibajos.
Es que el dólar MEP, que había alcanzado los $1.479,30 resignó 0,23%, para tocar los $1.478.
Asimismo, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) también bajó hasta $1.522 primero y $1.521,20 al final.
El dólar turista, a su vez, retrocedió $5,60. Así, alcanzó los $1.388, el valor más accesible de la jornada.